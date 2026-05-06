РФ вдарила по Україні на тлі розмов про перемир’я: ефір Ранок.LIVE

06 травня 2026 р. 08:00

08:00 РФ вдарила по Україні на тлі розмов про перемир’я: ефір Ранок.LIVE

5 травня 2026
18:07 Перемир'я між Україною та РФ з 6 травня: ефір Вечір.LIVE

13:00 НАТО екстрено стягує війська до кордонів РФ: ефір День.LIVE

08:00 Україна та Росія обмінялися новими умовами перемир'я: ефір Ранок.LIVE

4 травня 2026
21:00 Підземні школи та виклики для Харкова: інтерв'ю з Тереховим

18:00 Зеленський заявив, що літо стане вирішальним етапом війни: ефір Вечір.LIVE

13:00 Українські дрони долетіли до Москви: ефір День.LIVE

08:48 Саміт Європейської політичної спільноти у Єревані: пряма трансляція

08:00 Україна серйозно атакувала російський флот: ефір Ранок.LIVE

1 травня 2026
21:40 Чому ліки зникають з українських аптек: ефір "Наша справа"

Україна оголосила режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня, однак Росія напередодні та протягом дня продовжила масовані атаки по українських містах. Найбільших втрат зазнало Запоріжжя: там внаслідок ударів керованими авіабомбами загинули 12 людей, ще 37 — поранені.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 6 травня. 

Про що ефір

Під час оголошення припинення вогню росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок цього в місті загинули 12 людей, а ще 37 — отримали поранення

У Дніпрі російська атака по підприємству забрала життя чотирьох людей, ще 16 людей поранено. У Краматорську окупанти скинули три фугасні авіабомби по центру міста — загинули п'ятеро людей, ще 12 поранені.

На тлі цих ударів президент Володимир Зеленський заявив, що тиша без ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин на "святкування". За його словами, припинення вогню забезпечити реально, а дії України будуть дзеркальними.

Гості ефіру

  • Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
  • Володимир Джиджора — віце-президент Об'єднаної конфедераціі офіцерів резерву кріїн НАТО, ексдипломат посольства України в Ірані;
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-морських Сил ЗС України;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Юрій Гаврилечко — економічний експерт, кандидат наук з державного управління;
  • Регіна Харченкот — в.о. міського голови Запоріжжя;
  • Денис Бобков — начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант;
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014-2025, почесний голова ВГО "Правова рівність";
  • Микола Нога — міський голова міста Шостка; 
  • Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.

Раніше Новини.LIVE писали, що внаслідок атак РФ на момент припинення вогню загинули щонайменше 27 людей, ще понад 100 отримали поранення. Ворог атакував цивільну інфраструктуру та житлові райони у різних областях України.

Так, 5 травня Росія атакувала газові об'єкти на Полтавщині та Харківщині. Внаслідок обстрілів загинули працівники Нафтогазу і ДСНС. 

Text

Перемир'я між Україною та РФ з 6 травня: ефір Вечір.LIVE

05 травня 2026 р. 18:07
05 травня 2026 р. 13:00
05 травня 2026 р. 08:00
04 травня 2026 р. 21:00
04 травня 2026 р. 18:00
04 травня 2026 р. 13:00
04 травня 2026 р. 08:48
04 травня 2026 р. 08:00

