РФ вдарила по Україні на тлі розмов про перемир’я: ефір Ранок.LIVE

Україна оголосила режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня, однак Росія напередодні та протягом дня продовжила масовані атаки по українських містах. Найбільших втрат зазнало Запоріжжя: там внаслідок ударів керованими авіабомбами загинули 12 людей, ще 37 — поранені.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 6 травня.

Про що ефір

У Дніпрі російська атака по підприємству забрала життя чотирьох людей, ще 16 людей поранено. У Краматорську окупанти скинули три фугасні авіабомби по центру міста — загинули п'ятеро людей, ще 12 поранені.

На тлі цих ударів президент Володимир Зеленський заявив, що тиша без ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин на "святкування". За його словами, припинення вогню забезпечити реально, а дії України будуть дзеркальними.

Гості ефіру

Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Володимир Джиджора — віце-президент Об'єднаної конфедераціі офіцерів резерву кріїн НАТО, ексдипломат посольства України в Ірані;

Дмитро Плетенчук — речник Військово-морських Сил ЗС України;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Юрій Гаврилечко — економічний експерт, кандидат наук з державного управління;

Регіна Харченкот — в.о. міського голови Запоріжжя;

Денис Бобков — начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант;

Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014-2025, почесний голова ВГО "Правова рівність";

Микола Нога — міський голова міста Шостка;

Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.

Раніше Новини.LIVE писали, що внаслідок атак РФ на момент припинення вогню загинули щонайменше 27 людей, ще понад 100 отримали поранення. Ворог атакував цивільну інфраструктуру та житлові райони у різних областях України.

Так, 5 травня Росія атакувала газові об'єкти на Полтавщині та Харківщині. Внаслідок обстрілів загинули працівники Нафтогазу і ДСНС.