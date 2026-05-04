Україна серйозно атакувала російський флот: ефір Ранок.LIVE

Ведучі обговорять з гостями міжнародні сигнали навколо України: візит Володимира Зеленського до Єревана, контакти з європейськими лідерами та готовність до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі. Також проаналізують заяви про можливе "перемир'я" до 9 травня та оцінки, чи має воно реальний зміст, з огляду на підготовку Москви до параду.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 4 травня

Експерти прокоментують позицію Угорщини щодо євроінтеграції України та вимогам до прав національних меншин, а також загальному стану відносин між Києвом і Будапештом.

Також у фокусі ефіру буде ситуація на Лиманському напрямку та на Сумщині, активність російських дронів, ефективність антидронових сіток і ризики для прикордонних регіонів. Паралельно обговорять наслідки ударів по Дніпру та Запоріжжю, рівень загроз і заходи безпеки, які впроваджують на місцях.

У студії порушать питання щодо реформування армії, запровадження обов'язкової ротації військових, роботи військових психологів і дискусійні ініціативи щодо мобілізації та відповідальності за ухилення.

Крім того, ви почуєте відгуки та прогнози експертів на економічні теми: ціни на нафту і пальне, вимоги до ринку з боку АМКУ, перспективи зміни системи субсидій і вплив енергетичних факторів на економіку України.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань

Тібор Томпа, голова угорської громади Києва та Київської області

"Дісней", заступник командира відділення комунікацій 3 ОШБр

Володимир Біцак, директор аналітичного центру

Микола Томенко, політичний та громадський діяч

Ігор Маковцев, заступник міського голови Дніпра

Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів

Олександр Коваленко, речник Запорізької ОВА

Тарас Боровський, військовий юрист

Максим Гардус, експерт з комунікацій Razom We Stand

Тетяна Козаченко, адвокат

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, українські дрони розширили географію атак. Так капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко прокоментував, куди здатні діставати безпілотники та які російські об'єкти цікавлять військових ЗСУ.

Також депутат Київради від "Голосу" та заступник голови бюджетної комісії Тарас Козак в ефірі "Київського часу" зробив тривожну заяву щодо готовності Київської області до опалювального сезону та зими.