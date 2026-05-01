РФ атакує енергетику та цивільну інфраструктуру України: ефір День.LIVE

Цієї ночі російські війська атакували українську енергетику, критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти, повідомив Володимир Зеленський. Внаслідок ударів п'ятеро людей постраждали в Одесі, ще один — у Кривому Розі, на Харківщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, також під обстрілами опинилися Сумщина та Запорізька область.

Теми ефіру

Зеленський повідомив про далекобійні удари по Росії у відповідь на атаки по Україні;

нічний обстріл України: росіяни застосували 210 БпЛА;

"Багато питань без відповідей": Кая Каллас прокоментувала дзвінки Трампа до Кремля;

РФ атакувала житлові будинки в Одесі, спричинивши пожежі;

Зеленський анонсував нові удари по "тіньовому флоту" Росії.

Гості ефіру

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Сергій Таран, політолог;

Олексій Кучеренко, народний депутат України,"Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007–2010);

Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;

Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, підкресливши необхідність змусити агресора перейти до дипломатичного врегулювання війни.

Водночас російські війська протягом доби інтенсивно обстрілювали прикордонні громади Сумської області. Унаслідок атак поранення дістали 12 мирних жителів, також зафіксовано значні руйнування житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.