Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Сирський встановив нові терміни перебування на фронті: ефір День.LIVE arrow
Сирський встановив нові терміни перебування на фронті: ефір День.LIVE

30 квітня 2026 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Сирський встановив нові терміни перебування на фронті: ефір День.LIVE

Text

08:00 Путін заявив про готовність оголосити перемир'я: ефір Ранок.LIVE

29 квітня 2026
Text

19:00 Комунальний колапс та ціни на проїзд: ефір Київський час

Text

18:06 Ауслендер про бунти через Туапсе та помилку Путіна: Вечір.LIVE

Text

13:00 Король Чарльз III закликав світ допомагати Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна почала експортувати зброю: ефір Ранок.LIVE

28 квітня 2026
Text

18:10 Київ атакували БпЛА, уламки на цвинтарі й недобудові: Вечір.LIVE

Text

13:10 Клименко оголосив про важливі зміни в роботі поліції: ефір День.LIVE

Text

08:00 Мерц назвав ціну миру в Україні та вступу до ЄС: ефір Ранок.LIVE

27 квітня 2026
Text

18:02 Україні пропонують створити новий оборонний союз: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Сирський встановив нові терміни перебування на фронті: ефір День.LIVE

Text

08:00 Путін заявив про готовність оголосити перемир'я: ефір Ранок.LIVE

Військовослужбовці можуть перебувати на позиціях не більше 2 місяців із подальшою обов'язковою ротацією. Відповідне рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та підписав відповідний наказ.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 30 квітня

Ведучі обговорять з гостями рішення про обов'язкову ротацію військових: відтепер перебування на передовій обмежуватиметься двома місяцями з подальшою заміною підрозділів. Експерти оцінять, як це вплине на ситуацію на фронті, боєздатність армії та фізичний стан військовослужбовців.

Також обговорять нічну масовану атаку Росії із застосуванням понад 200 безпілотників і балістики, робота ППО та наслідки ударів, зокрема по Одесі.

Окремо зупиняться на заяві Дональда Трампа щодо можливого одночасного завершення війн в Україні та Ірані, а також його намір скоротити американський військовий контингент у Німеччині.

Запрошені гості:

  • Ілля Котов, експерт з публічної політики
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"
  • Софія Федина, народний депутат України
  • Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. Мечникова
  • Дмитро Калько, адвокат, правозахисник
  • Дмитро Соломчук, народний депутат України
  • Марія Зайцева, засновниця БФ "Незламний Харків"

Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що дав доручення уточнити, що саме хоче Кремль стосовно перемир'я на 9 травня. Він додав, що Україна хоче тривалого та надійного миру.

Також Пентагон зняв блок з військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Рішення ухвалили на тлі критики з боку американських законодавців і дискусій щодо пріоритетів оборонних витрат США.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

Text

13:00 Сирський встановив нові терміни перебування на фронті: ефір День.LIVE

Text

08:00 Путін заявив про готовність оголосити перемир'я: ефір Ранок.LIVE

29 квітня
Text

19:00 Комунальний колапс та ціни на проїзд: ефір Київський час

Text

18:06 Ауслендер про бунти через Туапсе та помилку Путіна: Вечір.LIVE

Text

13:00 Король Чарльз III закликав світ допомагати Україні: ефір День.LIVE

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації