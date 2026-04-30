Сирський встановив нові терміни перебування на фронті: ефір День.LIVE

Військовослужбовці можуть перебувати на позиціях не більше 2 місяців із подальшою обов'язковою ротацією. Відповідне рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та підписав відповідний наказ.
Ефір День.LIVE 30 квітня
Ведучі обговорять з гостями рішення про обов'язкову ротацію військових: відтепер перебування на передовій обмежуватиметься двома місяцями з подальшою заміною підрозділів. Експерти оцінять, як це вплине на ситуацію на фронті, боєздатність армії та фізичний стан військовослужбовців.
Також обговорять нічну масовану атаку Росії із застосуванням понад 200 безпілотників і балістики, робота ППО та наслідки ударів, зокрема по Одесі.
Окремо зупиняться на заяві Дональда Трампа щодо можливого одночасного завершення війн в Україні та Ірані, а також його намір скоротити американський військовий контингент у Німеччині.
Запрошені гості:
- Ілля Котов, експерт з публічної політики
- Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"
- Софія Федина, народний депутат України
- Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. Мечникова
- Дмитро Калько, адвокат, правозахисник
- Дмитро Соломчук, народний депутат України
- Марія Зайцева, засновниця БФ "Незламний Харків"
Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що дав доручення уточнити, що саме хоче Кремль стосовно перемир'я на 9 травня. Він додав, що Україна хоче тривалого та надійного миру.
Також Пентагон зняв блок з військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Рішення ухвалили на тлі критики з боку американських законодавців і дискусій щодо пріоритетів оборонних витрат США.