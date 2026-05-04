Саміт Європейської політичної спільноти у Єревані: пряма трансляція

Єреван приймає масштабний саміт Європейської політичної спільноти, де глави урядів і держав обговорюватимуть стратегії припинення збройних конфліктів за участю Росії, України, США, Ізраїлю та Ірану. Зустріч розпочнеться ввечері 3 травня, причому до європейських політиків вперше приєднається канадський прем'єр Марк Карні, тоді як канцлер Німеччини захід пропустить.

Пряму трансляцію заходу дивіться на Новини.LIVE.

Саміт Європейської політичної спільноти — що це за захід

Офіційний старт заходу заплановано на 18:00 за київським часом у неділю, 3 травня. Масштабну зустріч відкриє урочиста вечеря, організована вірменським президентом Ваагном Хачатуряном спільно з очільником уряду Ніколом Пашиняном.

До Єревана прибувають керівники урядів та глави держав із понад сорока країн Європи. На порядку денному стоїть координація міжнародних зусиль, спрямованих на зупинення агресії Росії проти України, а також обговорення військового протистояння Сполучених Штатів та Ізраїлю з Іраном.

Платформа Європейської політичної спільноти, яку започаткували у 2022 році як реакцію на повномасштабне російське вторгнення на українські території, цього разу розширює свою географію. До формату, створеного для ізоляції Москви на міжнародній арені та посилення континентальної безпеки, вперше долучиться представник іншого континенту. Це прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Водночас на дипломатичному майданчику у Вірменії не буде одного з ключових європейських гравців — канцлера Німеччини. Речниця німецького уряду в коментарі агенції AFP офіційно підтвердила, що Фрідріх Мерц не приїде на дводенні переговори. Свою відсутність на саміті німецька сторона пояснила наявністю в очільника уряду "інших зобов'язань".

Новини.LIVE раніше писали, що Велика Британія хоче створити новий союз, куди увійдуть десять європейських держав. Йдеться про військово-морське угруповання, яке має захистити північні рубежі від російських провокацій та агресії.

Водночас віцепрем'єр-міністр з євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зробив заяву щодо термінів вступу України в ЄС. Він заявив, що Україна може підписати договір про членство уже наступного року, але на реалізацію може піти кілька років.