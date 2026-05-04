Українські дрони долетіли до Москви: ефір День.LIVE

Ведучі обговорять з гостями нічну атаку безпілотників по Москві: удар по будівлі на Мосфільмівській вулиці, реакцію російської влади та можливі наслідки для безпеки столиці Росії напередодні 9 травня. Також розглянуть заяви Володимира Зеленського щодо потенційних ризиків для параду в Москві.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 4 травня

Україна очікує транш із €90 млрд допомоги: коли надійдуть кошти та як вони вплинуть на економіку;

Податки, курс валют і ціни: що відбувається з бюджетом, пальним, ліками та продуктами;

Демографічна криза: Україні потрібно до 4,5 млн працівників — чи врятує імміграція;

Зеленський у Єревані: переговори, роль Європи та перспективи дипломатії;

Перемир'я на 9 травня та підготовка Москви: що стоїть за заявами Кремля;

Удар дрона по Москві за кілька кілометрів від Кремля: новий етап війни;

Війна дронів: як працює "антидроновий купол", що таке "кілзона" та чи є ефективні відповіді на масові атаки БпЛА;

Загроза з Білорусі: активність біля кордону та безпекові ризики;

Санкції, "тіньовий флот" РФ і напруження біля Ормузької протоки;

Відновлення інфраструктури: дороги, проєкти та готовність регіонів до складної зими.

Гості ефіру День.LIVE

Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;

Василь Воскобойник, президент Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;

Ігор Когут, політолог, директор Українського парламентського інституту;

Денис "Гектор" Городничий, головний сержант батареї перехоплювачів 115 ОМБр;

Андрій Демченко, речник ДПСУ;

Олександр Левченко, дипломат;

Віталій Яремчук, юрист-міжнародник;

Ярослав Бондарчук, представник Служби відновлення у Житомирській області.

Як писав уже раніше Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо дронових атак по Росії. Він заявив, що українські безпілотники уже мають велику дальність для атак і попередив про літні атаки, якщо Путін не захоче перейти до дипломатії для закінчення війни.

Тим часом, за даними розвідки ЄС, Володимир Путін настільки боїться замаху та змови еліт проти нього, що місяцями сидить в бункері й посилив охорону та перевірки щодо усіх осіб, з якими він певним чином може контактувати. Водночас в російських спецслужбах наростають конфлікти та внутрішні суперечки.