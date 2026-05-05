Україна та Росія обмінялися новими умовами перемир'я: ефір Ранок.LIVE

05 травня 2026 р. 08:00

Text

Росія оголосила про намір запровадити перемир'я на період 8–9 травня, тож відповідне рішення, як заявили у Міноборони РФ, ухвалене за дорученням Володимира Путіна. У Москві очікують, що Україна підтримає цю ініціативу. Водночас Київ виступив із власною пропозицією: Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму тиші раніше, яке триватиме з опівночі 6 травня, наголосивши, що пріоритетом є збереження людських життів, а не символічні дати.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 5 травня

Теми ефіру:

  • Перемир'я на 9 травня: політичний жест чи реальна пауза у війні;
  • Режим тиші з 6 травня: чи можливе дотримання домовленостей;
  • Ситуація на фронті та інтенсивність бойових дій;
  • Рекрутинг до ЗСУ та кадрові виклики армії;
  • Авіаційна безпека та загрози з повітря;
  • Правові аспекти воєнного часу та захист прав людини;
  • Міжнародна реакція та дипломатичний контекст;
  • Розвиток оборонних технологій і виробництва;
  • Безпекова ситуація на півдні України.

Гості ефіру:

  • Олексій Кошель, політолог, голова правління Комітету виборців України;
  • Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр;
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;
  • Богдан Долінце, експерт з авіаційного ринку;
  • Сергій Старенький, адвокат;
  • Олексій Їжак, експерт НІСД;
  • Станіслав Желіховський, експерт з міжнародних відносин;
  • Валерій Боровик, засновник компанії First Contact;
  • Дмитро Запорожець, речник 11 армійського корпусу;
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА.

Як писали раніше Новини.LIVE, вперше про перемир'я заговорив Володимир Путін під час переговорів з Дональдом Трампом. Він хоче, щоб запрацював режим тиші на 9 травня, коли Кремль святкує так званий "День перемоги".

Водночас заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в ефірі Ранок.LIVE пояснив, що відбувається на фронті, коли оголошують такі "перемир'я". Він зазначив, що така практика є з 2014 року, але практичної користі з неї немає.

