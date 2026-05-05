Україна та Росія обмінялися новими умовами перемир'я: ефір Ранок.LIVE

Росія оголосила про намір запровадити перемир'я на період 8–9 травня, тож відповідне рішення, як заявили у Міноборони РФ, ухвалене за дорученням Володимира Путіна. У Москві очікують, що Україна підтримає цю ініціативу. Водночас Київ виступив із власною пропозицією: Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму тиші раніше, яке триватиме з опівночі 6 травня, наголосивши, що пріоритетом є збереження людських життів, а не символічні дати.
Ефір Ранок.LIVE 5 травня
Теми ефіру:
- Перемир'я на 9 травня: політичний жест чи реальна пауза у війні;
- Режим тиші з 6 травня: чи можливе дотримання домовленостей;
- Ситуація на фронті та інтенсивність бойових дій;
- Рекрутинг до ЗСУ та кадрові виклики армії;
- Авіаційна безпека та загрози з повітря;
- Правові аспекти воєнного часу та захист прав людини;
- Міжнародна реакція та дипломатичний контекст;
- Розвиток оборонних технологій і виробництва;
- Безпекова ситуація на півдні України.
Гості ефіру:
- Олексій Кошель, політолог, голова правління Комітету виборців України;
- Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр;
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;
- Богдан Долінце, експерт з авіаційного ринку;
- Сергій Старенький, адвокат;
- Олексій Їжак, експерт НІСД;
- Станіслав Желіховський, експерт з міжнародних відносин;
- Валерій Боровик, засновник компанії First Contact;
- Дмитро Запорожець, речник 11 армійського корпусу;
- Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА.
Як писали раніше Новини.LIVE, вперше про перемир'я заговорив Володимир Путін під час переговорів з Дональдом Трампом. Він хоче, щоб запрацював режим тиші на 9 травня, коли Кремль святкує так званий "День перемоги".
Водночас заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в ефірі Ранок.LIVE пояснив, що відбувається на фронті, коли оголошують такі "перемир'я". Він зазначив, що така практика є з 2014 року, але практичної користі з неї немає.