Україна та Росія обмінялися новими умовами перемир'я: ефір Ранок.LIVE

Росія оголосила про намір запровадити перемир'я на період 8–9 травня, тож відповідне рішення, як заявили у Міноборони РФ, ухвалене за дорученням Володимира Путіна. У Москві очікують, що Україна підтримає цю ініціативу. Водночас Київ виступив із власною пропозицією: Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму тиші раніше, яке триватиме з опівночі 6 травня, наголосивши, що пріоритетом є збереження людських життів, а не символічні дати.

Ефір Ранок.LIVE 5 травня

Теми ефіру:

Перемир'я на 9 травня: політичний жест чи реальна пауза у війні;

Режим тиші з 6 травня: чи можливе дотримання домовленостей;

Ситуація на фронті та інтенсивність бойових дій;

Рекрутинг до ЗСУ та кадрові виклики армії;

Авіаційна безпека та загрози з повітря;

Правові аспекти воєнного часу та захист прав людини;

Міжнародна реакція та дипломатичний контекст;

Розвиток оборонних технологій і виробництва;

Безпекова ситуація на півдні України.

Гості ефіру:

Олексій Кошель, політолог, голова правління Комітету виборців України;

Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр;

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;

Богдан Долінце, експерт з авіаційного ринку;

Сергій Старенький, адвокат;

Олексій Їжак, експерт НІСД;

Станіслав Желіховський, експерт з міжнародних відносин;

Валерій Боровик, засновник компанії First Contact;

Дмитро Запорожець, речник 11 армійського корпусу;

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА.

Як писали раніше Новини.LIVE, вперше про перемир'я заговорив Володимир Путін під час переговорів з Дональдом Трампом. Він хоче, щоб запрацював режим тиші на 9 травня, коли Кремль святкує так званий "День перемоги".

Водночас заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в ефірі Ранок.LIVE пояснив, що відбувається на фронті, коли оголошують такі "перемир'я". Він зазначив, що така практика є з 2014 року, але практичної користі з неї немає.