НАТО екстрено стягує війська до кордонів РФ: ефір День.LIVE

05 травня 2026 р. 13:00

У Москві вночі 4 травня безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській. Мер Сергій Собянін підтвердив атаку, повідомивши про відсутність постраждалих. Російські Telegram-канали опублікували фото пошкодженої будівлі. На місці працюють екстрені служби, район перекрито.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE. 

Ефір День.LIVE 5 травня

Теми прямого ефіру:

  • Біля Білого дому сталася стрілянина: є поранений;
  • У Росії вперше оголошували ракетну небезпеку за 2000 км від кордону з Україною;
  • Окупанти повторно вдарили по рятувальниках на Полтавщині, є загиблі та понад 35 поранених;
  • НАТО розпочало масштабні військові навчання вздовж усього кордону з Росією.

Запрошені гості ефіру:

  • Олег Саакян, політолог;
  • Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради (заступниця голови постійної комісії з питань сім’ї, молоді та спорту);
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Юрій Костенко, народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
  • Олег Мицик, адвокат;
  • Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що глава України Володимир Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили PURL та спільні безпекові програми.

Також повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс хоче масштабно реформувати свій авіапарк. Йдеться про заміну американських розвідувальних літаків.

