Оголошення перемирʼя та парад у Москві: Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

Гостем ефіру Новини.LIVE став журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер. Зокрема, він прокоментує перемирʼя у війні та підготовку Росії до параду у Москві 9 травня.

Сергій Ауслендер разом із ведучою Діною Бернацькою обговорюють війну в Україні, політику на Близькому Сході, можливі сценарії розвитку конфліктів, плани президента США Дональда Трампа та диктатора Росії Володимира Путіна, а також багато іншого.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський оголошував режим тиші у ніч проти 6 травня. Однак Росія проігнорувала перемирʼя та продовжила масовані удари по українських містах та позиціях на фронті.

А російський диктатор Володимир Путін оголосив перемирʼя 8 та 9 травня. Водночас Україна не отримувала пропозицій від Москви. Відомо, що у російській столиці планують проведення параду.