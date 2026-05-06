РФ рознесла дитсадок у Сумах, є постраждалі: ефір День.LIVE

06 травня 2026 р. 13:00

Російська армія атакувала Суми вдень 6 травня. За офіційною інформацією міської влади, внаслідок атаки зафіксовано влучання в будівлю дитячого садка. Повідомляється про пошкодження фасаду та вибиті вікна. Наразі уточнюються масштаби руйнувань, а також наслідки для міської інфраструктури.

Дивіться ефір День.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Теми ефіру

  • ППО знищила 89 БпЛА цієї ночі: РФ атакувала з п’яти напрямків попри "перемир’я";
  • Росія понад 30 разів обстріляла Дніпропетровську область: є загиблі та поранені;
  • Обстріл Харкова: зайнявся приватний будинок, є постраждалі;
  • Удар по промисловому об’єкту в Запорізькій області;
  • Понад 20 загиблих за добу: РФ продовжує атаки, незважаючи на режим тиші;
  • Відстрочка за гроші: нардеп запропонував новий підхід до бронювання;
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військових із Днем піхоти;
  • Пенсія по інвалідності: який страховий стаж необхідний для отримання виплат;
  • Економіка демонструє спад: ВВП України на початку року скоротився на 1%.

Гості ефіру

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації;
  • Андрій Новак, голова Комітету економістів України;
  • Віталій Міняйло, СЕО та співзасновник компанії Neurotrack та лабораторії штучного інтелекту EON+;
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";
  • Юрій Продан, Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014);
  • Наталія Птуха, начальниця відділу комунікації з медіа УкрГМЦ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 6 травня, попри заявлений режим тиші, російські війська здійснили масштабну атаку по Україні. Ворог застосував 108 безпілотників і ракети.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Москва фактично проігнорувала заклики до миру, які підтримала міжнародна спільнота. За його словами, атака свідчить про те, що заяви Росії щодо готовності до дипломатії напередодні 9 травня не відповідають дійсності.

