Глава Міноборони Німеччини прибув до Києва: ефір День.LIVE

У понеділок, 11 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва з неоголошеним візитом. Він заявив, що Німеччина планує розширити співпрацю з Україною у сфері виробництва зброї та дронів. Особливу увагу приділять далекобійним безпілотникам, здатним уражати цілі в тилу РФ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 11 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";
  • Віктор Трегубов — речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
  • Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Сергій Соболєв — народний депутат від фракції "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;
  • Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";
  • Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Володимир Омелян — міністр інфраструктури України (2016–2019 роки);
  • Віта Олещенко — сімейна лікарка.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Сьогодні гості ефіру обговорюватимуть наступні теми:

  • У МЗС Китаю підтвердили візит Трампа: коли очікувати;
  • Трамп заявив, що РФ і Білорусь відпустили трьох поляків і двох молдаван;
  • Євробачення-2026: LELÉKA в бліцінтерв'ю поділилася першими враженнями;
  • Російський РЕБ направляє українські БПЛА в Балтію — Сибіга;
  • Зеленський: обмін 1000 на 1000 готується і має бути проведений.

Новини.LIVE інформували, що 11 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом. Основною темою його переговорів з українською стороною є розширення оборонної співпраці. Зокрема, йдеться про спільну розробку сучасних безпілотників для далекобійних ударів по цілях ворога.

Новини.LIVE також писали, що у квітні 2026 року Україна та Німеччина вперше за понад 20 років провели міжурядові консультації. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю та підписані документи. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це крок до поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

13:12 У Києві частково перекриють міст Патона: фахівці виявили небезпечний дефект

13:12 Буданов прибув до Литви для обговорення безпекових питань

13:05 Понад 2,5 млн родин ВПО потребують житла: які програми доступні

13:03 Зеленський: тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну

13:00 Люди з інвалідністю І-ІІІ групи отримають допомогу від ФРН

12:33 Четверо українців залишаться на лайнері, де виявили хантавірус

12:28 З Одеси до нацпарку: олія продовжує забруднювати узбережжя

12:25 У Києві парковка на Хрещатику принесла збитки на 3,6 млн через чиновника

12:10 Деякі діти в Україні мають право на пільги: на що варто розраховувати

Перемир'я між Україною та Росією добігає кінця: ефір Ранок.LIVE

11 травня 2026 р. 08:00
08 травня 2026 р. 18:00
08 травня 2026 р. 13:00
08 травня 2026 р. 08:00
07 травня 2026 р. 18:05
07 травня 2026 р. 13:16
07 травня 2026 р. 08:00
06 травня 2026 р. 19:00

