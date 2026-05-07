Україна готується до переговорів зі США найближчим часом: ефір День.LIVE

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров найближчим часом може вирушити до Маямі для переговорів зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. За попередніми даними, зустріч може відбутися вже цього тижня.

Теми ефіру

Російські дрони впали на території Латвія, один із них влучив у нафтовий резервуар;

У команді Трампа назвали Європу "інкубатором тероризму";

У 15 регіонах Росії скасували паради до 9 травня;

Рустем Умєров може провести зустріч зі Стівом Віткоффом уже цього тижня;

Київ готується до складного опалювального сезону — заяви Мінрозвитку;

Після удару по Мерефа на Харківщині збільшилася кількість загиблих.

Гості ефіру

Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Зоряна Скалецька, депутатка Київської міської ради ("Слуга Народу"), член комісії КМР з питань охорони здоров’я, сім’ї та соціальної політики, міністерка охорони здоров'я (2019-2020);

Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа "Букви";

Павло Розенко, віце-прем’єр-міністр України (2016-2019), експерт із економічної і соціальної політики;

Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник;

Дмитро Олексійович Христинченко, заступник начальника Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Як писали Новини.LIVE, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів.

А також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк обурився, що американська сторона ігнорує візити до України, натомість відвідує Москву.