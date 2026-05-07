Україна готується до переговорів зі США найближчим часом: ефір День.LIVE

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров найближчим часом може вирушити до Маямі для переговорів зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. За попередніми даними, зустріч може відбутися вже цього тижня.
Теми ефіру
- Російські дрони впали на території Латвія, один із них влучив у нафтовий резервуар;
- У команді Трампа назвали Європу "інкубатором тероризму";
- У 15 регіонах Росії скасували паради до 9 травня;
- Київ готується до складного опалювального сезону — заяви Мінрозвитку;
- Після удару по Мерефа на Харківщині збільшилася кількість загиблих.
Гості ефіру
- Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна";
- Зоряна Скалецька, депутатка Київської міської ради ("Слуга Народу"), член комісії КМР з питань охорони здоров’я, сім’ї та соціальної політики, міністерка охорони здоров'я (2019-2020);
- Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
- Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа "Букви";
- Павло Розенко, віце-прем’єр-міністр України (2016-2019), експерт із економічної і соціальної політики;
- Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник;
- Дмитро Олексійович Христинченко, заступник начальника Державної екологічної інспекції Столичного округу.
Як писали Новини.LIVE, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів.
А також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк обурився, що американська сторона ігнорує візити до України, натомість відвідує Москву.