Україна зробила останнє попередження для Москви: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не радить представникам держав, які підтримують тісні контакти з Росією, відвідувати Москву найближчими днями. За словами глави держави, російська сторона фактично очікує від України гарантій безпеки для проведення параду 9 травня. Він зазначив, що Росія хоче "спокійно вийти на площу на одну годину", а після цього продовжувати бойові дії проти України.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 8 травня

Запрошені гості:

Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальону "Грузинський легіон";

Віктор Таран, керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук";

Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;

Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області;

Олесь Маляревич Заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес";

Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики ;

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог;

Андрій Єременко, соціолог;

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting;

Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України;

Як писав раніше Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на зрив Росією домовленостей про перемир'я. Окрім того, він прокоментував російські погрозливі заяви у бік європейських чиновників.

Натомість у ніч проти 8 травня українські дрони атакували Росію. Відомо про близько 300 безпілотників, які атакували Москву та інші регіони.