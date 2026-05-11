Україна і Німеччина запускають виробництво БпЛА: ефір Вечір.LIVE

Україна та Німеччина запускають спільне виробництво далекобійних безпілотників. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, нові дрони зможуть уражати цілі на відстані до 1500 кілометрів. Німеччина також планує посилити співпрацю з українською оборонною сферою та долучитися до платформи Brave1.

Олександр Демченко, журналіст, аналітик з міжнародних питань;

Вʼячеслав Кириленко віцепрем'єр міністр (2014-2019 роки);

Ілля Котов — експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління;

Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;

Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ;

Мамука Мамулашвілі — командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон";

Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Новини.LIVE інформували, що 11 травня глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом. Серед ключових тем переговорів: розширення оборонної співпраці та спільне виробництво сучасної зброї. Основний акцент — на розробці далекобійних безпілотників для ударів по стратегічних цілях ворога.

Новини.LIVE також повідомляли, що Україна та Німеччина 14 квітня 2026 року вперше за понад 20 років провели міжурядові консультації. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю та підписані документи. Володимир Зеленський заявив, що відносини між країнами вийшли на рівень стратегічного партнерства.