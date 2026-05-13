Трамп заявив про візит до РФ та закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Олексій Гарань, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.) Лілія Гриневич, політолог Олег Лісний, нардеп Богдан Кицак, начальник відділення комунікацій 60 ОМБр 3 армійського корпусу Максим Білоусов, політолог Петро Олещук, ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова, міністр палива та енергетики (2007-2010 рр.) Юрій Продан.

Гості ефіру обговорять, що лідер США Дональд Трамп на запитання одного з російських пропагандистів під час спілкування з пресою заявив, що може цього року відвідати Росію. Також він сказав, що війна в Україні може скоро закінчитися.

"Чи була якась домовленість між вами та Путіним щодо того, що Росія має отримати весь Донбас?" — запитав репортер у Трампа.

"Ні", — відповів Трамп.

Як писали Новини.LIVE, Трамп заявляв, що саме він домовився про тимчасовий режим тиші з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Перемирʼя оголошували з 9 по 11 травня.

Раніше американський президент Дональд Трамп високо оцінив боєздатність ЗСУ, назвавши їх сильнішими за будь-яку армію європейських союзників по НАТО.