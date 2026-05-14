Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

Київ зазнав масованого ракетного та дронового обстрілу у ніч проти 14 травня. Внаслідок ворожої атаки загинули місцеві жителі, а більш як 40 осіб отримали поранення.

Зеленський закликав світ не мовчати після російського удару по Києву;

РФ ударила по Києву: людей заблокувало під завалами, десятки постраждалих;

Масований обстріл Києва ракетами і дронами: постраждали 40 людей;

РФ завдала 23 удари по об’єктах УЗ: загинули двоє залізничників;

Тримання під вартою із заставою: Єрмаку обрали запобіжний захід;

Єрмак висловився про "Вероніку Феншуй Офіс" і розмови із Зеленським;

Словаччина стала топ-виробником боєприпасів у НАТО для України.

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя;

Богдан Долінце — експерт з питань авіаційного ринку;

Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках;

Ірина Борзова — народна депутатка "Слуга Народу", комітет ВРУ з питань молоді і спорту;

Ірина Фріз — народна депутатка "Європейська Солідарність", комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;

Ярослав Куц — член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в НААУ;

Сергій Фурса — економіст, фінансист;

Юрій (Амір) Радченко — кандидат історичних наук, науковий співробітник заповідника "Бабин Яр".

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни застосували понад 700 засобів ураження. Внаслідок атаки є серйозні пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Водночас 13 травня ворог випустив по Україні понад 800 дронів. Головною ціллю були західні регіони та цивільна інфраструктура.