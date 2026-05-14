Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE arrow
Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

14 травня 2026 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

13 травня 2026
Text

19:27 Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

Text

18:29 Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

Text

13:19 Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив про візит до РФ та закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

12 травня 2026
Text

18:25 Україна підійшла до відкриття переговорів з ЄС про вступ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 РФ після перемир'я випустила сотні дронів по Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до розмови з РФ, але є одна умова: ефір Ранок.LIVE

11 травня 2026
Text

18:18 Україна і Німеччина запускають виробництво БпЛА: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

13 травня 2026
Text

19:27 Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

Text

18:29 Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

Text

13:19 Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

Київ зазнав масованого ракетного та дронового обстрілу у ніч проти 14 травня. Внаслідок ворожої атаки загинули місцеві жителі, а більш як 40 осіб отримали поранення. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Теми ефіру

  • Зеленський закликав світ не мовчати після російського удару по Києву;
  • РФ ударила по Києву: людей заблокувало під завалами, десятки постраждалих;
  • Масований обстріл Києва ракетами і дронами: постраждали 40 людей;
  • РФ завдала 23 удари по об’єктах УЗ: загинули двоє залізничників;
  • Тримання під вартою із заставою: Єрмаку обрали запобіжний захід;
  • Єрмак висловився про "Вероніку Феншуй Офіс" і розмови із Зеленським;
  • Словаччина стала топ-виробником боєприпасів у НАТО для України.

Гості ефіру

  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя;
  • Богдан Долінце — експерт з питань авіаційного ринку;
  • Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках;
  • Ірина Борзова — народна депутатка "Слуга Народу", комітет ВРУ з питань молоді і спорту;
  • Ірина Фріз — народна депутатка "Європейська Солідарність", комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;
  • Ярослав Куц — член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в НААУ;
  • Сергій Фурса — економіст, фінансист;
  • Юрій (Амір) Радченко — кандидат історичних наук, науковий співробітник заповідника "Бабин Яр".

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни застосували понад 700 засобів ураження. Внаслідок атаки є серйозні пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Водночас 13 травня ворог випустив по Україні понад 800 дронів. Головною ціллю були західні регіони та цивільна інфраструктура. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:27 Ротація кожні 90 днів і демобілізація: Рада готує зміни для військових

13:25 Повітряні Сили попередили про можливі нові російські атаки

13:20 Температура повітря в Україні зросте до +31°C: де буде найспекотніше

13:11 РФ атакувала енергооб'єкти Києва: пошкоджено підстанцію ДТЕК

13:01 Грошове забезпечення військових: на скільки хочуть підвищити доплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

12:54 Подробиці арешту Єрмака: 140 мільйонів застави та очікування СІЗО

12:43 На Одещині чиновник нарахував собі 900 тис премій та надбавок

12:31 Зарплати військових можуть збільшитись: законопроєкт

12:20 Зникли дані у "Резерв+": потрібно оновити застосунок чи йти в ТЦК

13:27 Ротація кожні 90 днів і демобілізація: Рада готує зміни для військових

13:25 Повітряні Сили попередили про можливі нові російські атаки

13:20 Температура повітря в Україні зросте до +31°C: де буде найспекотніше

13:11 РФ атакувала енергооб'єкти Києва: пошкоджено підстанцію ДТЕК

13:01 Грошове забезпечення військових: на скільки хочуть підвищити доплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:54 Подробиці арешту Єрмака: 140 мільйонів застави та очікування СІЗО

12:43 На Одещині чиновник нарахував собі 900 тис премій та надбавок

12:31 Зарплати військових можуть збільшитись: законопроєкт

12:20 Зникли дані у "Резерв+": потрібно оновити застосунок чи йти в ТЦК

12:20 ВЛК для обмежено придатних: виняток, який може не проходити комісію

06:33 Євробачення 2026: очікування одеситів від гурту Leleka

13 травня

06:33 Залучення іноземців для роботи в Україні: страхи одеситів

12 травня

21:26 Перець дешевшає, лимони дорожчають: ціни на Одеському Привозі

11 травня

22:33 Небезпечне море: одесити про майбутній курортний сезон

8 травня

06:33 День пам'яті та перемоги в Одесі: коли святкують в Одесі 8 чи 9

7 травня

21:36 В Одесі розпочався сезон полуниці: які ціни на Київському ринку

4 травня

19:47 День рятувальника в Україні 2026: історія героя з Одеси

06:13 Корупція на війні призведе до вибуху, — Подоляк

2 травня

06:33 Події 2 травня в Одесі: думки мешканців міста через 12 років

1 травня

17:47 Перше травня в Одесі: чи буде свято під час війни

Text

13:00 Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

13 травня
Text

19:27 Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

Text

18:29 Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

Text

13:19 Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

14 травня 2026 р. 08:00
Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

13 травня 2026 р. 19:27
Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

13 травня 2026 р. 18:29
Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

13 травня 2026 р. 13:19
Трамп заявив про візит до РФ та закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив про візит до РФ та закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

13 травня 2026 р. 08:00
Україна підійшла до відкриття переговорів з ЄС про вступ: ефір Вечір.LIVE

Україна підійшла до відкриття переговорів з ЄС про вступ: ефір Вечір.LIVE

12 травня 2026 р. 18:25
РФ після перемир'я випустила сотні дронів по Україні: ефір День.LIVE

РФ після перемир'я випустила сотні дронів по Україні: ефір День.LIVE

12 травня 2026 р. 13:00
Україна готова до розмови з РФ, але є одна умова: ефір Ранок.LIVE

Україна готова до розмови з РФ, але є одна умова: ефір Ранок.LIVE

12 травня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації