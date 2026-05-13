Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп 13 травня прибув до Китаю з офіційним триденним візитом. Політика почесно зустріли китайські офіційні особи, сотні підлітків із прапорами КНР та США, а також військова почесна варта та військовий оркестр. Ця поїздка Трампа особлива тим, що відбувається вперше з 2017 року.

Разом із Трампом до Китаю прилетіли керівник Tesla та SpaceX Ілон Маск, очільник Apple Тім Кук, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, глави Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, Mastercard та Visa.

Також очікується зустріч Тампа з його колегою Сі Цзінпіном, що стане першими особистими переговорами двох лідерів за більш як шість місяців.

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа

Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль)

Тарас Загородній, Керуючий партнер національної антикризової групи

Олександр Ковтунов, голова Дарницької РДА у місті Києві

Кирило Фесик, голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук

Вікторія Рижкова, директорка "Добропарку".

Також президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що американський лідер у розмові з Сі Цзінпеном обговорить наближення миру в російсько-українській війні.