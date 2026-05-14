Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

Росія завдала масованого удару по Києву у ніч проти 14 травня. Атака стала продовженням ранкового масованого удару, який росіяни здійснили 13 травня. Відомо, що в столиці є постраждалі та загиблі, а також серйозні руйнування житлових будинків. Тим часом Дональд Трамп зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном для обговорення, зокрема, питань торгівлі, енергетики й Тайваню.

Ефір Ранок.LIVE 14 травня

Гості:

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог

Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Вʼячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод

Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань

Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність"

Олексій Кошель, політолог, Голова правління Комітету виборців України, доктор історичних наук

Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України"

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"

Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації

Новини.LIVE писали раніше про перші подробиці щодо наслідків атак Росії по Києву. Відомо, що в кількох районах є пошкодження житлових будинків, а в Дарницькому районі повністю обвалилася частина багатоповерхівки.

За даними Київської ОВА, пошкодження є не лише в столиці, а й в інших населених пунктах регіону. У деяких містах виникли великі пожежі.