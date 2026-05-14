Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

Росія завдала масованого удару по Києву у ніч проти 14 травня. Атака стала продовженням ранкового масованого удару, який росіяни здійснили 13 травня. Відомо, що в столиці є постраждалі та загиблі, а також серйозні руйнування житлових будинків. Тим часом Дональд Трамп зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном для обговорення, зокрема, питань торгівлі, енергетики й Тайваню.
Ефір Ранок.LIVE 14 травня
- Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог
- Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій
- Вʼячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод
- Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань
- Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність"
- Олексій Кошель, політолог, Голова правління Комітету виборців України, доктор історичних наук
- Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України"
- Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"
- Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації
Новини.LIVE писали раніше про перші подробиці щодо наслідків атак Росії по Києву. Відомо, що в кількох районах є пошкодження житлових будинків, а в Дарницькому районі повністю обвалилася частина багатоповерхівки.
За даними Київської ОВА, пошкодження є не лише в столиці, а й в інших населених пунктах регіону. У деяких містах виникли великі пожежі.