Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

14 травня 2026 р. 08:00

08:00 Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

19:27 Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

18:29 Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

13:19 Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

08:00 Трамп заявив про візит до РФ та закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

18:25 Україна підійшла до відкриття переговорів з ЄС про вступ: ефір Вечір.LIVE

13:00 РФ після перемир'я випустила сотні дронів по Україні: ефір День.LIVE

08:00 Україна готова до розмови з РФ, але є одна умова: ефір Ранок.LIVE

18:18 Україна і Німеччина запускають виробництво БпЛА: ефір Вечір.LIVE

13:22 Глава Міноборони Німеччини прибув до Києва: ефір День.LIVE

08:00 Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

19:27 Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

18:29 Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

13:19 Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

08:00 Трамп заявив про візит до РФ та закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

Росія завдала масованого удару по Києву у ніч проти 14 травня. Атака стала продовженням ранкового масованого удару, який росіяни здійснили 13 травня. Відомо, що в столиці є постраждалі та загиблі, а також серйозні руйнування житлових будинків.  Тим часом Дональд Трамп зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном для обговорення, зокрема, питань торгівлі, енергетики й Тайваню. 

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 14 травня

Гості:  

  • Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог 
  • Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій 
  • Вʼячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод 
  • Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань 
  • Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність" 
  • Олексій Кошель, політолог, Голова правління Комітету виборців України, доктор історичних наук 
  • Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" 
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" 
  • Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації 

Новини.LIVE писали раніше про перші подробиці щодо наслідків атак Росії по Києву. Відомо, що в кількох районах є пошкодження житлових будинків, а в Дарницькому районі повністю обвалилася частина багатоповерхівки.

За даними Київської ОВА, пошкодження є не лише в столиці, а й в інших населених пунктах регіону. У деяких містах виникли великі пожежі.

08:45 Субсидії в Україні: яка сума боргу за комуналку залишить без пільг

08:43 Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: сторони домовилися співпрацювати

08:29 На Чернігівщині через обстріли без світла 31 тисяча абонентів

08:20 Гроші замість спадщини: чому не варто погоджуватися на компенсацію

08:06 День пам’яті українців, які рятували євреїв під час війни: що це за свято

08:01 У РФ наказали вчиняти наругу над тілами полеглих українських воїнів

08:00 Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

07:28 У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу

07:01 Є 3 способи: як оплатити комуналку клієнтам ПриватБанку

07:01 Комісія за зняття готівки без картки Привату: як платити менше

06:35 Омбудсмен закликав усунути популярне серед ТЦК порушення

06:33 Євробачення 2026: очікування одеситів від гурту Leleka

13 травня

06:33 Залучення іноземців для роботи в Україні: страхи одеситів

12 травня

21:26 Перець дешевшає, лимони дорожчають: ціни на Одеському Привозі

11 травня

22:33 Небезпечне море: одесити про майбутній курортний сезон

8 травня

06:33 День пам'яті та перемоги в Одесі: коли святкують в Одесі 8 чи 9

7 травня

21:36 В Одесі розпочався сезон полуниці: які ціни на Київському ринку

4 травня

19:47 День рятувальника в Україні 2026: історія героя з Одеси

06:13 Корупція на війні призведе до вибуху, — Подоляк

2 травня

06:33 Події 2 травня в Одесі: думки мешканців міста через 12 років

1 травня

17:47 Перше травня в Одесі: чи буде свято під час війни

Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

13 травня 2026 р. 19:27
Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

13 травня 2026 р. 18:29
Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

13 травня 2026 р. 13:19
Трамп заявив про візит до РФ та закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

13 травня 2026 р. 08:00
Україна підійшла до відкриття переговорів з ЄС про вступ: ефір Вечір.LIVE

12 травня 2026 р. 18:25
РФ після перемир'я випустила сотні дронів по Україні: ефір День.LIVE

12 травня 2026 р. 13:00
Україна готова до розмови з РФ, але є одна умова: ефір Ранок.LIVE

12 травня 2026 р. 08:00
Україна і Німеччина запускають виробництво БпЛА: ефір Вечір.LIVE

11 травня 2026 р. 18:18

