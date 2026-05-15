Україна готує відповідь Росії на обстріл: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський на Ставці головнокомандувача доручив знайти формати відповіді на масований безперервний російський удар по Україні. За словами президента, також всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них.

Гості ефіру

Ігор Тодоров — професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, член Української асоціації зовнішньої політики;

Ігор — позивний "Пиць", командир розрахунку БаЛА, 3 ОШБр;

Олександр Савченко — економіст, фінансист;

Олександр Ахмеров — депутат Одеської обласної ради;

Ніна Южаніна — народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Михайло Цимбалюк — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";

Андрій Риженко — капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020);

Віталій Яремчук — юрист-міжнародник, доктор філософії з міжнародного права;

Інна Богатих — заступниця міністра юстиції (2024-2025) та Head of Legal & Compliance у компанії Truman;

Ігор Щупак — доктор історичних наук.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Зеленського, 14 травня росіяни влучили у будинок в Києві ракетою Х-101. Вона фактично знищила під’їзд із першого по дев’ятий поверх.

Станом на зараз відомо про 24 загиблих у столиці, серед них — троє дітей. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальні роботи.