Перший український КАБ уже готовий: ефір День.LIVE
Перший український КАБ уже готовий: ефір День.LIVE

18 травня 2026 р. 13:00

Гостями ефір День.LIVE стали політичний консультант Ярослав Божко, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, голова Комітету економістів України Андрій Новак, політолог Ганна Малкіна, постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко, політолог Катерина Рошук та спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву міністра оборони Михайла Федорова, що в Україні створили першу керовану авіабомбу вітчизняного виробництва. Розробка тривала 17 місяців. Відомо, що бомба вже пройшла випробування та готова до бойового застосування.

Серед інших тем:

  • UNHCR Ukraine виплатить ВПО 12 000 грн: які потрібні документи;
  • На кордоні незначні черги: на двох КПП можливі затримки;
  • Половину фронтових постачань 60 ОМБр здійснюють НРК: які переваги;
  • Андрія Єрмака випустили з СІЗО;
  • На 64-му році життя помер нардеп Степан Кубів;
  • Понад 520 БпЛА і 22 ракети: Зеленський відреагував на нічний удар РФ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Михайла Федорова, Міноборони вже профінансувало та придбало першу експериментальну партію українських КАБів. Проєкт реалізував один із учасників оборонного кластера Brave1.

Крім того, сьогодні Єрмак залишив стіни слідчого ізолятора. Відомо, що за нього внесли повну заставу у розмірі 140 мільйонів гривень.

