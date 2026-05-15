Повстаємо з попелу: Лелека поділилася емоціями після півфіналу Євробачення

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA пояснила символіку бандури, яка стала одним із центральних елементів її конкурсного номера. За словами артистки, на сцені показана саме харківська бандура — інструмент, який майже знищили під час репресій у 1930-х роках. Через сценічний образ команда хотіла передати ідею відродження української культури та сили національної ідентичності.

LELÉKA розповіла, що бандура у виступі з’являється через трансформацію — спочатку інструмент складається з окремих фрагментів, ніби зібраних після руйнування. Таким чином номер символізує відновлення та незламність української культури, яка попри спроби знищення продовжує жити.

Артистка також наголосила, що традиція харківської бандури та особливий стиль гри на ній збереглися переважно в українській діаспорі, зокрема у США та Австралії. За її словами, саме цей образ став важливою частиною постановки на Євробаченні.

Коментуючи задум номера, співачка зазначила:

"Ми показуємо цей процес переродження і цю силу, яка є настільки типовою, настільки магічною для всієї України, що ми перероджуємося знову і знову, з попелу повстаємо. І хочеться це показати не з позиції жертв, що от, нещасні, а саме — що ж це таке в нас, в нашій ідентичності, що змушує нас постійно вставати й сяяти".

LELÉKA додала, що хотіла б, аби міжнародна аудиторія побачила в цьому номері не лише історію про біль, а й джерело натхнення та сили українського народу.

