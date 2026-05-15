Повстаємо з попелу: Лелека поділилася емоціями після півфіналу Євробачення
Повстаємо з попелу: Лелека поділилася емоціями після півфіналу Євробачення

Повстаємо з попелу: Лелека поділилася емоціями після півфіналу Євробачення

15 травня 2026 р. 22:22

22:22 Повстаємо з попелу: Лелека поділилася емоціями після півфіналу Євробачення

18:02 Можлива операція РФ проти України чи НАТО з Білорусі: етер Вечір.LIVE

13:00 В Україну повернулися 205 полонених воїнів ЗСУ: ефір День.LIVE

08:00 Україна готує відповідь Росії на обстріл: ефір Ранок.LIVE

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA пояснила символіку бандури, яка стала одним із центральних елементів її конкурсного номера. За словами артистки, на сцені показана саме харківська бандура — інструмент, який майже знищили під час репресій у 1930-х роках. Через сценічний образ команда хотіла передати ідею відродження української культури та сили національної ідентичності.

Про це інформує з Відня головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Новини.LIVE мають офіційну акредитацію на Євробаченні-2026.

LELÉKA про виступ на Євробаченні-2026

LELÉKA розповіла, що бандура у виступі з’являється через трансформацію — спочатку інструмент складається з окремих фрагментів, ніби зібраних після руйнування. Таким чином номер символізує відновлення та незламність української культури, яка попри спроби знищення продовжує жити. 

Артистка також наголосила, що традиція харківської бандури та особливий стиль гри на ній збереглися переважно в українській діаспорі, зокрема у США та Австралії. За її словами, саме цей образ став важливою частиною постановки на Євробаченні. 

Коментуючи задум номера, співачка зазначила: 

"Ми показуємо цей процес переродження і цю силу, яка є настільки типовою, настільки магічною для всієї України, що ми перероджуємося знову і знову, з попелу повстаємо. І хочеться це показати не з позиції жертв, що от, нещасні, а саме — що ж це таке в нас, в нашій ідентичності, що змушує нас постійно вставати й сяяти"

LELÉKA додала, що хотіла б, аби міжнародна аудиторія побачила в цьому номері не лише історію про біль, а й джерело натхнення та сили українського народу.

Новини.LIVE інформували, що у Відні відбувся другий півфінал Євробачення-2026, за підсумками якого визначилися фіналісти конкурсу. До гранд-фіналу пройшли десять виконавців із п’ятнадцяти, серед них і представниця України LELÉKA. Вирішальний етап конкурсу відбудеться у суботу, 16 травня.

Новини.LIVE також повідомляли, що українська співачка Jamala поділилася враженнями від виступу LELÉKA під час репетиції на Євробаченні-2026. Вона зізналася, що номер настільки її розчулив, що вона не стримала сліз і вірить у сильний емоційний вплив виступу на європейську аудиторію. Артистка також висловила переконання, що Україна успішно проявить себе на конкурсі цього року.

