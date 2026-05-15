Можлива операція РФ проти України чи НАТО з Білорусі: етер Вечір.LIVE

15 травня 2026 р. 18:02

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається переконати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка долучитися до нових операцій. Таким чином, РФ планує агресивні дії або проти України, або проти однієї з країн НАТО.

Про це та не тільки поговоримо в етері Вечір.LIVE.

Гості етеру

За даними президента, Росія готує плани операції за напрямками на південь та на північ від Білорусі. Тобто, "або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО".

Своїми думками з цього приводу в студії поділяться:

  • Дмитро Биков, публіцист, письменник та поет 
  • Олег Саркіц, експерт з геоекономіки 
  • Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group 
  • Максим Заремський, народний депутат "Слуга Народу", комітет з питань бюджету 
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" 
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи 
  • Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів 
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор 
  • Денис Ярославський, Офіцер командування штурмових військ ЗСУ 

Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського також повідомляли, що Росія готується завдати нових ударів по "центрах ухвалення рішень". Згідно з оприлюдненим президентом документом, йдеться про Офіс Президента та резиденцію в Конча-Заспі.

Також Новини.LIVE розповідали, посилаючись на заяву Андрія Демченка в інтервʼю "РБК-Україна", що загроза з боку Білорусі є завжди, адже попри незначну активність на кордоні, "не можна виключати провокації для дестабілізації та розтягування наших Сил оборони".

