Можлива операція РФ проти України чи НАТО з Білорусі: етер Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається переконати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка долучитися до нових операцій. Таким чином, РФ планує агресивні дії або проти України, або проти однієї з країн НАТО.

Про це та не тільки поговоримо в етері Вечір.LIVE.

Гості етеру

За даними президента, Росія готує плани операції за напрямками на південь та на північ від Білорусі. Тобто, "або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО".

Своїми думками з цього приводу в студії поділяться:

Дмитро Биков, публіцист, письменник та поет

Олег Саркіц, експерт з геоекономіки

Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group

Максим Заремський, народний депутат "Слуга Народу", комітет з питань бюджету

Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України"

Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи

Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор

Денис Ярославський, Офіцер командування штурмових військ ЗСУ

Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського також повідомляли, що Росія готується завдати нових ударів по "центрах ухвалення рішень". Згідно з оприлюдненим президентом документом, йдеться про Офіс Президента та резиденцію в Конча-Заспі.

Також Новини.LIVE розповідали, посилаючись на заяву Андрія Демченка в інтервʼю "РБК-Україна", що загроза з боку Білорусі є завжди, адже попри незначну активність на кордоні, "не можна виключати провокації для дестабілізації та розтягування наших Сил оборони".