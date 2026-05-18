Україна завдала масованого дронового удару по Москві: ефір Ранок.LIVE

18 травня 2026 р. 08:00

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати масштабних ударів Сил оборони України по території Росії, зокрема по Московському регіону. За його словами, українські дрони та підрозділи здійснили глибокі ураження на відстані понад 500 кілометрів, попри потужну систему ППО ворога. Глава держави наголосив, що такі дії змінюють як ситуацію на полі бою, так і міжнародне сприйняття війни.

Ефір Ранок.LIVE 18 травня

Теми ефіру:

  • День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: історія депортації та сучасна боротьба за права кримських татар;
  • Атака на Москву та реакція Зеленського на удари по РФ;
  • Підсумки переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна та нові сигнали щодо Ірану;
  • Плани Путіна щодо візиту до Китаю після саміту США–КНР;
  • Нові програми підтримки ВПО та житлові ваучери для переселенців;
  • Безпекова ситуація на Херсонщині та ефективність антидронових сіток;
  • Економічне бронювання, кадровий дефіцит і проблеми із залученням трудових мігрантів;
  • Посилення мобілізації та збільшення кількості груп оповіщення ТЦК;
  • Спецтрибунал для Путіна та міжнародно-правові механізми відповідальності РФ;
  • Експорт української зброї та боротьба з фіктивними бронюваннями;
  • Київський план стійкості: резервне живлення, генератори та підготовка до нових атак на енергетику;
  • Нові правила для електросамокатів, відновлення України та освітня реформа.

Гості ефіру:

  • Сергій Козир, народний депутат "Слуга Народу", співзасновник ГО "ВПО України";
  • Ростислав Коробка, віце-президент торгово-промислової палати;
  • Тетяна Козаченко, адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014–2016 рр.;
  • Сергій Старенький, адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;
  • Ірина Фріз, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Андрій Гевко, віцепрезидент Теплоенергетичного кластеру України;
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що українським військам вдалося в ніч проти 17 травня завдати потужного удару по ВПК в Росії. Зокрема під обстрілами опинилося підприємство "Ангстрем" у Зеленограді Московської області, який займався виробництвом мікросхем та високотехнологічної продукції. 

Також окремо Володимир Зеленський обговорив участь Європейського союзу у мирному процесі. Тема розмови стосувалася й євроінтеграції України.

