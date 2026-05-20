Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE arrow
Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE

Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE

20 травня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE

19 травня 2026
Text

18:24 Штрафи за російську мову можуть зрости у 10 разів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Лідер Китаю жорстко висловився щодо війни в Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готує нові кадрові рішення у владі: ефір Ранок.LIVE

18 травня 2026
Text

18:00 У Росії нафтова криза через успішні удари ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Перший український КАБ уже готовий: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна завдала масованого дронового удару по Москві: ефір Ранок.LIVE

15 травня 2026
Text

22:22 Повстаємо з попелу: Лелека поділилася емоціями після півфіналу Євробачення

Text

18:02 Можлива операція РФ проти України чи НАТО з Білорусі: етер Вечір.LIVE

Text

13:00 В Україну повернулися 205 полонених воїнів ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE

19 травня 2026
Text

18:24 Штрафи за російську мову можуть зрости у 10 разів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Лідер Китаю жорстко висловився щодо війни в Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готує нові кадрові рішення у владі: ефір Ранок.LIVE

18 травня 2026
Text

18:00 У Росії нафтова криза через успішні удари ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує комплекс заходів для посилення далекобійних ударів по території РФ уже наступного місяця. За його словами, українські атаки показали високу ефективність і стали своєрідними "далекобійними санкціями" проти агресора. Зеленський також наголосив на необхідності подальшого розвитку та вдосконалення таких операцій.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 20 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Ярослав Макітра — політтехнолог;
  • Микола Нога — міський голова м. Шостка;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Олексій Гарань — політолог, професор Києво-Могилянської академії, наук. радник Фонду "Демініціативи";
  • Іван Тимочко — військовий експерт;
  • Тарас Тарасенко — народний депутат України від фракції "Слуга Народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Петро Олещук — політолог.

Новини.LIVE інформували, у ніч проти 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів російських окупантів, зокрема протидиверсійний катер проєкту "Грачонок" у районі Каспійська. Також під удари потрапили пункти управління російськими БпЛА в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях та у Брянській області РФ.

Новини.LIVE також повідомляли, що Сили оборони України 16–17 травня завдали серії ударів по об’єктах російської військової інфраструктури, використовуючи українські дрони RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" та БАРС-СМ "GLADIATOR". Однією з головних цілей стало підприємство "Ангстрем" у Зеленограді, яке виробляє мікросхеми та продукцію для військово-промислового комплексу РФ. Також уражено нафтову насосну станцію "Солнечногорская".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:24 Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені

08:20 Страхові виплати для українців: які мінімальні та максимальні суми у травні

08:05 Послаблення санкцій: Лондон та США відкрили лазівку для нафти з РФ

Text

08:00 Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE

08:00 Німеччина виплатить людям з інвалідністю 59 000 грн: як оформити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:55 ООН: в Україні від початку війни загинуло понад 15 тисяч цивільних

07:19 Удар по Конотопу: дрон влучив у багатоповерхівку, є поранені

07:12 86 днів пекла: історія героїчної оборони Маріуполя

07:02 Сім років президентства Зеленського: як відбувалася інавгурація 2019 року

07:01 Трамп: Сі Цзіньпін не казав, що Путін пошкодує через війну в Україні

08:24 Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені

08:20 Страхові виплати для українців: які мінімальні та максимальні суми у травні

08:05 Послаблення санкцій: Лондон та США відкрили лазівку для нафти з РФ

08:00 Німеччина виплатить людям з інвалідністю 59 000 грн: як оформити

07:55 ООН: в Україні від початку війни загинуло понад 15 тисяч цивільних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:19 Удар по Конотопу: дрон влучив у багатоповерхівку, є поранені

07:12 86 днів пекла: історія героїчної оборони Маріуполя

07:02 Сім років президентства Зеленського: як відбувалася інавгурація 2019 року

07:01 Трамп: Сі Цзіньпін не казав, що Путін пошкодує через війну в Україні

07:01 Тарифи на перекази у ПриватБанку: що чекає з 1 червня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

18 травня

22:33 «Бебрадрон»: на Одещині протестували новий український дрон

15 травня

06:33 Новий Цивільний кодекс: юрист про зміни для одеситів

14 травня

06:33 Євробачення 2026: очікування одеситів від гурту Leleka

13 травня

06:33 Залучення іноземців для роботи в Україні: страхи одеситів

12 травня

21:26 Перець дешевшає, лимони дорожчають: ціни на Одеському Привозі

11 травня

22:33 Небезпечне море: одесити про майбутній курортний сезон

8 травня

06:33 День пам'яті та перемоги в Одесі: коли святкують в Одесі 8 чи 9

7 травня

21:36 В Одесі розпочався сезон полуниці: які ціни на Київському ринку

4 травня

19:47 День рятувальника в Україні 2026: історія героя з Одеси

Text

08:00 Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE

19 травня
Text

18:24 Штрафи за російську мову можуть зрости у 10 разів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Лідер Китаю жорстко висловився щодо війни в Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готує нові кадрові рішення у владі: ефір Ранок.LIVE

18 травня
Text

18:00 У Росії нафтова криза через успішні удари ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Штрафи за російську мову можуть зрости у 10 разів: ефір Вечір.LIVE

Штрафи за російську мову можуть зрости у 10 разів: ефір Вечір.LIVE

19 травня 2026 р. 18:24
Лідер Китаю жорстко висловився щодо війни в Україні: ефір День.LIVE

Лідер Китаю жорстко висловився щодо війни в Україні: ефір День.LIVE

19 травня 2026 р. 13:00
Зеленський готує нові кадрові рішення у владі: ефір Ранок.LIVE

Зеленський готує нові кадрові рішення у владі: ефір Ранок.LIVE

19 травня 2026 р. 08:00
У Росії нафтова криза через успішні удари ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

У Росії нафтова криза через успішні удари ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

18 травня 2026 р. 18:00
Перший український КАБ уже готовий: ефір День.LIVE

Перший український КАБ уже готовий: ефір День.LIVE

18 травня 2026 р. 13:00
Україна завдала масованого дронового удару по Москві: ефір Ранок.LIVE

Україна завдала масованого дронового удару по Москві: ефір Ранок.LIVE

18 травня 2026 р. 08:00
Повстаємо з попелу: Лелека поділилася емоціями після півфіналу Євробачення

Повстаємо з попелу: Лелека поділилася емоціями після півфіналу Євробачення

15 травня 2026 р. 22:22
Можлива операція РФ проти України чи НАТО з Білорусі: етер Вечір.LIVE

Можлива операція РФ проти України чи НАТО з Білорусі: етер Вечір.LIVE

15 травня 2026 р. 18:02

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації