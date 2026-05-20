Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує комплекс заходів для посилення далекобійних ударів по території РФ уже наступного місяця. За його словами, українські атаки показали високу ефективність і стали своєрідними "далекобійними санкціями" проти агресора. Зеленський також наголосив на необхідності подальшого розвитку та вдосконалення таких операцій.

Новини.LIVE інформували, у ніч проти 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів російських окупантів, зокрема протидиверсійний катер проєкту "Грачонок" у районі Каспійська. Також під удари потрапили пункти управління російськими БпЛА в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях та у Брянській області РФ.

Новини.LIVE також повідомляли, що Сили оборони України 16–17 травня завдали серії ударів по об’єктах російської військової інфраструктури, використовуючи українські дрони RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" та БАРС-СМ "GLADIATOR". Однією з головних цілей стало підприємство "Ангстрем" у Зеленограді, яке виробляє мікросхеми та продукцію для військово-промислового комплексу РФ. Також уражено нафтову насосну станцію "Солнечногорская".