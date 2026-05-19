Лідер Китаю жорстко висловився щодо війни в Україні: ефір День.LIVE
19 травня 2026 р. 13:00

Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Олег Саакян, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський, політолог Ігор Попов, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, політичний та громадський діяч Микола Томенко, депутатка Дніпропетровської обласної ради Катерина Немченко.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Пекіні Сі Цзіньпін несподівано жорстко висловився щодо російсько-української війни. Він припустив, що російський диктатор Володимир Путін згодом може пошкодувати про розвʼязання повномасштабного вторгнення.

Серед інших тем:

  • Росія атакувала Харків: пошкоджені 26 будинків та постраждали люди;
  • США знову дозволили купувати російську нафту;
  • Трамп заявив, що призупинив заплановану атаку на Іран;
  • Росія атакувала балістикою об'єкти Нафтогазу на Дніпропетровщині;
  • Зеленський заявив, що в Росії зупиняють нафтові свердловини через тиск України;
  • У США підлітки влаштували стрілянину в мечеті й скоїли самогубство.

Як писали Новини.LIVE, під час переговорів Трамп говорив із Сі Цзіньпіном про війну в Україні. Зокрема, він пригадав останній масований обстріл по українських містах.

А внаслідок ударів українських дронів Росія у 2026 році зменшила обсяги нафтопереробки щонайменше на 10% і почала масово законсервовувати свердловини. 

