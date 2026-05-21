Сі Цзіньпін та Путін говорили про Україну: ефір Ранок.LIVE

Лідер Китаю Сі Цзіньпін неформально зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні. Під час розмови сторони також обговорили війну в Україні, а Пекін вкотре запевнив, що не постачає зброю жодній зі сторін. Водночас Китай намагається зберігати дистанцію від війни РФ, щоб підтримувати образ "сили стабільності" у світі.

Новини.LIVE інформували, що лідер Китаю Сі Цзіньпін урочисто зустрів Володимира Путіна в Пекіні з оркестром, почесною вартою та червоною доріжкою. Після церемонії сторони розпочали переговори у Великій залі народних зборів. Під час зустрічі Сі заявив про важливість взаємної підтримки та застеріг світ від повернення до "закону джунглів".

Новини.LIVE також повідомляли, що Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї. Він заявив, що має хороші стосунки з обома лідерами. Також Трамп пожартував, що його власна церемонія зустрічі була "більш блискучою".