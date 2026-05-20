РФ перетворює дрони на радіоактивну зброю: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, депутатка Дніпропетровської обласної ради Катерина Немченко, політтехнолог Руслан Рохов, віцепрезидент обʼєднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора, міністр соціальної політики 2022-2025 рр. Оксана Жолнович та начальник першого вогневого відділення першої прикордонної застави реактивних систем залпового вогню другого відділу прикордонної служби (тип С) прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки головний сержант Сергій Бендерський.

Гості ефіру обговорять, що у ніч проти 7 квітня російські окупанти атакували Чернігівщину ударними безпілотниками. Поблизу селища Камка контррозвідка та слідчі СБУ виявили залишки модифікованого російського дрона "Герань-2".

Як з'ясувалося, російські загарбники почепили на безпілотник ракету класу "повітря–повітря" Р-60. Зазвичай її застосовують, щоб знищувати українські літаки та гелікоптери, які намагаються перехоплювати російські цілі в небі.

Серед інших тем:

удар РФ по Конотопу: у висотці обвалилися поверхи;

РФ атакувала Дніпро: у місті понівечені склади та постраждали люди;

Зеленський: Україна готує економічну стратегію;

мінімум 30 000 грн: Сирський анонсував нові зарплати військовим;

США втратили 42 літаки та дрони під час операції проти Ірану;

Росія вдарила по Харківщині десятками дронів: є загибла;

російський наступ буксує: Кремль втрачає по 35 тисяч солдатів щомісяця; атака РФ на Україну: ППО знищила 131 ціль.

Як писали Новини.LIVE, СБУ зафіксувала підвищений радіаційний фон на уламках російського озброєння в Чернігівській області. Встановлено, що ударний дрон був оснащений ракетою зі збідненим ураном, фрагменти якої випромінювали гамма-радіацію на рівні, що значно перевищує природні показники.

А у ніч проти 20 травня російські окупанти атакували Дніпро та область ракетами, дронами, а також артилерією. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.