Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління Ілля Котов, дослідниця традицій української культури Марина Кобилинська, військовий оглядач Олексій Гетьман, начальник першого вогневого відділення першої прикордонної застави реактивних систем залпового вогню другого відділу прикордонної служби (тип С) прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки головний сержант Сергій Бендерський, доктор економічних наук Василь Ферман та заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Гості ефіру обгвоорять, що Росія розмістила ядерні боєголовки в Білорусі. Вони були доставлені на польові склади ракетної бригади в Білорусі в рамках навчань із застосуванням ядерної зброї.

Білоруські військові відпрацьовують навички поводження зі "спеціальними боєприпасами" для комплексів "Іскандер-М", включаючи завантаження ракет, приховане розгортання та підготовку до запуску.

Подібні дії Росії та Білорусі спостерігалися й раніше: про першу поставку ядерних боєголовок до Білорусі повідомив Кирило Буданов у серпні 2023 року.

Серед інших тем:

депутати звернулися до Кличка щодо структури тарифів на проїзд;

"Шахеди" долітають до Закарпаття: Ігнат назвав причину;

Зеленський зустрівся із фракцією монобільшості: обговорили євроінтеграцію;

чому Кличко хоче підняти проїзд до 30 грн;

Україна не може чекати десятиріччями: Буданов про вступ в ЄС;

подорожчання проїзду у Києві: хто може не платити за квитки у транспорті;

смертельна ДТП у Харкові: водій на швидкості збив пішоходів;

ВООЗ: розробка вакцини від нового штаму Еболи займе до 9 місяців;

радіоактивні дрони: у ПС спростували чутки про нову зброю росіян.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, Росія опрацьовує варіанти нових атак із територій Білорусі та Брянської області. За його словами, противник може спробувати розгорнути наступ на північ України.

А у Білорусі розпочали перевірку готовності авіації та ракетних підрозділів до можливого застосування ядерних боєприпасів. У Мінську заявляють, що це планові заходи в межах Союзної держави.