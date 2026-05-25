Росія погрожує завдати нових ударів по Києву: ефір Вечір.LIVE

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що Росія фактично анонсує продовження терору цивільного населення України ракетними та дроновими атаками. За його словами, відповідні сигнали лунають на рівні МЗС РФ. Коваленко зазначив, що перед візитом Володимира Путіна до Китаю Росія намагалася створити враження готовності до можливого завершення війни, однак нині демонструє намір продовжувати бойові дії.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гості ефіру

Олександр Демченко, журналіст, аналітик з міжнародних питань

Валерій Боровик, засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact"

Денис Ярославський, Офіцер командування штурмових військ ЗСУ

Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України

Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа

Володимир Фесенко, політолог

Як повідомляли Новини.LIVE, Юрій Ігнат заявив, що Росія виготовляє частину ракет для атак по Україні лише за кілька тижнів до їхнього застосування. Про це свідчать серійні номери на зброї, які аналізують фахівці після обстрілів.

Водночас серед представників російської еліти зростає розчарування політикою Володимира Путіна. Причинами називають затяжну війну проти України та погіршення економічної ситуації в Росії.