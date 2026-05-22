Україна звернулась до НАТО через загрозу з Білорусі: етер Вечір.LIVE

22 травня 2026 р. 18:19

18:19 Україна звернулась до НАТО через загрозу з Білорусі: етер Вечір.LIVE

13:00 ЗСУ повернули 400 кв. км після блокування Starlink у РФ: ефір День.LIVE

08:08 Україна посилює кордон через загрозу з півночі: ефір Ранок.LIVE

21 травня 2026
18:07 СБУ знищила штаб ФСБ та комлпекс "Панцир-С1": ефір Вечір.LIVE

13:00 Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: ефір День.LIVE

08:00 Сі Цзіньпін та Путін говорили про Україну: ефір Ранок.LIVE

20 травня 2026
19:47 Чому Кличко хоче підняти проїзд до 30 грн: ефір Київський час

18:07 Росія готує наступ на півночі України: ефір Вечір.LIVE

13:07 РФ перетворює дрони на радіоактивну зброю: ефір День.LIVE

08:00 Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE

18:19 Україна звернулась до НАТО через загрозу з Білорусі: етер Вечір.LIVE

13:00 ЗСУ повернули 400 кв. км після блокування Starlink у РФ: ефір День.LIVE

08:08 Україна посилює кордон через загрозу з півночі: ефір Ранок.LIVE

21 травня 2026
18:07 СБУ знищила штаб ФСБ та комлпекс "Панцир-С1": ефір Вечір.LIVE

13:00 Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: ефір День.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради Україна–НАТО заявив, що загроза з боку Білорусі зростає. Посадовець закликав союзників стримати та недопустити розширення агресії Росії та її союзниці.

Про це та не тільки поговоримо в етері Вечір.LIVE.

Про що етер

Під час зустрічі в Гельсінгборзі Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ Сибіга підкреслив, що зараз вирішальний момент війни для союзників, а тиск на Росію росте.

"Україна тримає оборону, а чисельна перевага Росії більше не є вирішальним фактором. Для досягнення миру ми маємо зосередитися на трьох ключових елементах: дипломатії, тиску й силі. Потрібен новий імпульс мирним зусиллям, водночас посилюючи наші спеціальні далекобійні санкції й інші важелі впливу", — зазначив Сибіга.

Про це висловлять свою думку такі експерти:

  • Елла Лібанова, директора інституту демографії та досліджень якості життя національної академії наук 
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" 
  • Катерина Коваль, офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони 
  • Руслан Горбенко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук 
  • Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
  • Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках 

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського у п'ятницю, 15 травня, що Росія готує агресивні операції з території Білорусі або проти України, або проти однієї з країн НАТО. У зв'язку з цим Київ посилює захист Чернігівсько-Київському напрямку та зміцнює ППО.

Також Новини.LIVE з посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва розповідали, що українські військовослужбовці наразі не фіксують критичної загрози з боку Білорусі. Водночас, за словами речника Держприкордон служби Андрія Демченка, завжди можливі провокації, тому союзниця РФ під постійним спостереженням.

Додамо, що упродовж 19-21 травня Росія провела масштабні військові навчання на території Білорусі з підготовки та застосування ядерних сил "в умовах загрози агресії".

18:19 Україна звернулась до НАТО через загрозу з Білорусі: етер Вечір.LIVE

13:00 ЗСУ повернули 400 кв. км після блокування Starlink у РФ: ефір День.LIVE

08:08 Україна посилює кордон через загрозу з півночі: ефір Ранок.LIVE

21 травня
18:07 СБУ знищила штаб ФСБ та комлпекс "Панцир-С1": ефір Вечір.LIVE

13:00 Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: ефір День.LIVE

