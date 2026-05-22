Україна звернулась до НАТО через загрозу з Білорусі: етер Вечір.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради Україна–НАТО заявив, що загроза з боку Білорусі зростає. Посадовець закликав союзників стримати та недопустити розширення агресії Росії та її союзниці.

Під час зустрічі в Гельсінгборзі Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ Сибіга підкреслив, що зараз вирішальний момент війни для союзників, а тиск на Росію росте.

"Україна тримає оборону, а чисельна перевага Росії більше не є вирішальним фактором. Для досягнення миру ми маємо зосередитися на трьох ключових елементах: дипломатії, тиску й силі. Потрібен новий імпульс мирним зусиллям, водночас посилюючи наші спеціальні далекобійні санкції й інші важелі впливу", — зазначив Сибіга.

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського у п'ятницю, 15 травня, що Росія готує агресивні операції з території Білорусі або проти України, або проти однієї з країн НАТО. У зв'язку з цим Київ посилює захист Чернігівсько-Київському напрямку та зміцнює ППО.

Також Новини.LIVE з посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва розповідали, що українські військовослужбовці наразі не фіксують критичної загрози з боку Білорусі. Водночас, за словами речника Держприкордон служби Андрія Демченка, завжди можливі провокації, тому союзниця РФ під постійним спостереженням.

Додамо, що упродовж 19-21 травня Росія провела масштабні військові навчання на території Білорусі з підготовки та застосування ядерних сил "в умовах загрози агресії".