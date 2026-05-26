Рубіо передав Трампу секретне послання від Путіна: етер День.LIVE

Державний секретар США Марко Рубіо передав американському президенту Дональду Трампу повідомлення від російського диктатора Володимира Путіна. Це послання Рубіо отримав від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час розмови телефоном.

Про що етер День.LIVE

Після розмови з Лавровим Рубіо зробив низку заяв, одна з яких спростування того, що РФ нібито закликала США евакуювати своїх дипломатів із Києва. Держсекретар наголосив, що є небезпека ескалації у війнах, що тривають.

Серед інших тем етеру такі:

РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО знешкодила 111 цілей;

Нові удари по Києву: посол ЄС відреагувала на погрози РФ;

Вечірній удар по Одесі: є загиблий і постраждалі;

Сибіга закликав посилити тиск на РФ на тлі погроз Кремля;

Зеленський заявив про глобальний дефіцит антибалістики через війну в Ірані;

Сибіга та Тихановська вшанували памʼять загиблих українських воїнів.

В обговоренні важливих подій України та світу візьмуть участь:

Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;

Віталій Марків, майор, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій";

Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації;

Володимир Джиджора, дипломат, віце-президент Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО;

Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці;

Юрій Подорожній, політтехнолог;

Максим Зайченко, Майор, командир 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку "Аквіла" 3-го армійського корпусу;

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Новини.LIVE повідомляли про "попередження" пресслужби МЗС Росії про нові удари по Києву. Також росіяни закликали іноземців "якомога швидше покинути місто".

На погрози РФ відповіла пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Дипломатка назвала їх "шедевром лицемірства", адже Росія постійно обстрілює цивільну інфраструктуру столиці, та запевнила, що представники ЄС нікудли не поїдуть.

Додамо, що в комічній формі на погрози Росії новими атаками відреагував речник МЗС України Георгій Тихий. Він провів опитування про можливі причини такого "попередження" від агресорки.