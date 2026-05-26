Умєров проводить переговори у Берліні: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Богдан Кицак, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк та нардеп Михайло Цимбалюк.

Гості ефіру обговорять, що глава української переговорної делегації та секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліну, де вже провів зустріч із радником канцлера ФРН із зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером. Напередодні у ЗМІ ширили інформацію, що сторони ніби обговорять "асоційоване членство" у ЄС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, Україна може отримати нову модель співпраці з Європейським Союзом, яка не передбачатиме повноцінної участі в ухваленні рішень. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Києву статус "асоційованого члена" ЄС.

А посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що Євросоюз не піддасться тиску після погроз Росії завдавати ударів по Києві. Представники європейських країн продовжать працювати в Україні.