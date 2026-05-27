МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

27 травня 2026 р. 13:15

13:15 МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

Місія Міжнародного валютного фонду разом із главою Гевіном Греєм приїхала в Україну 27 травня. Метою візиту є перший перегляд програми розширеного фінансування країни. Постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано розкрила, що ключові теми обговорень — макроекономічна політика та ключові структурні реформи.

Про це та не тільки дивіться в етері День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту DeepState;
  • Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР;
  • Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;
  • Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати;
  • Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України.

Теми ефіру

  • У Чернігові через масовану атаку РФ пошкоджено підприємство;
  • У ЄС продовжили санкції за порушення прав людини в РФ до 2027 року;
  • Зеленський: українці потрібні своїй країні вже зараз і завжди;
  • РФ вдарила по складу гумдопомоги у Дніпрі: Сибіга звернувся до ООН;
  • Зеленський: ППО — це пріоритет номер один у співпраці з партнерами;
  • Білорусь заявила про "вторгнення" дронів ЗСУ: в ISW пояснили тактику;
  • В Україні змінили правила оформлення майна на дітей: що варто знати батькам;
  • Українці зможуть отримати 12 300 грн від УВКБ: як подати заявку.

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на заяву голови підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Лесі Забуранної в ефірі Ранок.LIVE, що фінансової допомоги від МВФ може вистачити Україні приблизно до червня. Соціальні виплати та стабільність бюджету безпосередньо залежать від подальшої допомоги міжнародних партнерів. 

Також в інтерв'ю Новини.LIVE голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк висловилася щодо вимог партнерів для продовження фінансування України.

