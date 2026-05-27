Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, нардеп Олексій Кучеренко, депутат Київської міської ради Леонід Ємець, нардепка Анна Бондар, експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба, голова Оболонської РДА у Києві Кирило Фесик, депутат Київської міської ради Вадим Васильчук та депутатка Київської міської ради Алла Шлапак.

Гості ефіру обговорять, що український лідер Володимир Зеленський надіслав лист американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США щодо нестачі ракет до ППО. Як зазначено, в американської сторони перш за все просять ракети до Pac-3 до систем Patriot.

Як писали Новини.LIVE, звернення Зеленського до Трампа зʼявилося після посилення Росією масованих повітряних атак та публічних погроз новою хвилею далекобійних ударів.

Раніше Зеленський наголосив, що пріоритетом міжнародної допомоги для України залишається зміцнення протиповітряної оборони. Він підкреслив, що саме від цього напряму залежить захист українських громад і загальна стійкість держави в умовах війни.