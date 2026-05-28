Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем arrow
Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

28 травня 2026 р. 20:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:00 Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

27 травня 2026
Text

19:53 Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

Text

18:26 Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

Text

08:00 Україна визначила цілі для ударів по Білорусі: ефір Ранок.LIVE

26 травня 2026
Text

18:19 Умєров проводить переговори у Берліні: ефір Вечір.LIVE

Text

14:59 Режисер з РФ зробив заяву про Україну зі сцени кінофестивалю в Каннах

Text

20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:00 Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

27 травня 2026
Text

19:53 Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ розгляне роль Казахстану як країни-хабу та його місце в новій геополітичній архітектурі. Зокрема, йтиметься про візит російського диктатора Путіна до Астани та поступову втрату Росією впливу в Центральній Азії. А також про посилення позицій Китаю і зростання значення тюркського світу в регіоні.

Переглянути ефір з Олексієм Кущем можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у четвер, 28 травня.

Про що говоритиме в ефірі Олексій Кущ

Аналітик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

  • Навіщо Путін їде до Казахстану;
  • Транспортні коридори Росії та Китаю;
  • Наскільки Казахстан залежний від Росії;
  • Нафта Казахстану і залежність від російського маршруту;
  • Росатом і перша АЕС у Казахстані;
  • Чи є Казахстан коридором обходу санкцій;
  • Чи може Казахстан увійти в тюркський проєкт;
  • Чи можуть українські дрони йти через казахський напрямок;
  • Яка ідентичність у сучасного Казахстану;
  • Чи зможе Казахстан відірватися від радянського спадку;
  • Чи була криза в Казахстані репетицією вторгнення в Україну;
  • Роль Токаєва і внутрішня боротьба за владу;
  • Що нова Конституція говорить про майбутнє Казахстану;
  • Викреслення Назарбаєва з Конституції;
  • Нафтогаз, Газпром і арбітраж на 1,4 млрд доларів;
  • Чи працює "казахський Гонконг" і його суд.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Казахстані суд дозволив "Нафтогазу" примусово стягнути з російського "Газпрому" 1,4 млрд гривень. Рішення ухвалене на підставі міжнародного арбітражу та стало першим випадком його виконання в окремій іноземній юрисдикції.

Новини.LIVE також повідомляли, що Китай відреагував на заяви Росії про можливі масовані удари по Києву та закликав сторони утриматися від подальшої ескалації. У Пекіні наголосили, що єдиним шляхом завершення війни залишаються переговори та політичне врегулювання. Також там підкреслили необхідність якнайшвидшого відновлення діалогу між сторонами конфлікту.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:07 У Міноборони готують оновлену реформу ТЦК: нардеп

20:00 Інвалідність в армії: без ВЛК не звільнять

Text

20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

19:26 Зеленський: хочемо відкрити перший кластер у найближчі тижні

19:10 Vodafone запропонував тарифний план за 175 грн: кому доступна знижка 50%

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:52 У Львові під час відбудови музею Шухевича знайшли ймовірну криївку

18:27 Українцям готують нову соціальну допомогу: скільки платитимуть

18:25 Експерт: від прильоту врятує лише бомбосховище або станція метро

18:17 Повістка заброньованому: в ТЦК потрібно принести 2 документи

18:05 Ризики програми "єОселя": як можна легко втратити право на пільговий кредит

20:07 У Міноборони готують оновлену реформу ТЦК: нардеп

20:00 Інвалідність в армії: без ВЛК не звільнять

19:26 Зеленський: хочемо відкрити перший кластер у найближчі тижні

19:10 Vodafone запропонував тарифний план за 175 грн: кому доступна знижка 50%

18:52 У Львові під час відбудови музею Шухевича знайшли ймовірну криївку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:27 Українцям готують нову соціальну допомогу: скільки платитимуть

18:25 Експерт: від прильоту врятує лише бомбосховище або станція метро

18:17 Повістка заброньованому: в ТЦК потрібно принести 2 документи

18:05 Ризики програми "єОселя": як можна легко втратити право на пільговий кредит

17:56 Україна отримає Gripen із ракетами Meteor проти авіації РФ

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

20 травня

21:33 Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

19 травня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

18 травня

22:33 «Бебрадрон»: на Одещині протестували новий український дрон

15 травня

06:33 Новий Цивільний кодекс: юрист про зміни для одеситів

14 травня

06:33 Євробачення 2026: очікування одеситів від гурту Leleka

13 травня

06:33 Залучення іноземців для роботи в Україні: страхи одеситів

12 травня

21:26 Перець дешевшає, лимони дорожчають: ціни на Одеському Привозі

Text

20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:00 Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

27 травня
Text

19:53 Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

28 травня 2026 р. 18:00
Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

28 травня 2026 р. 13:10
Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

28 травня 2026 р. 08:00
Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

27 травня 2026 р. 19:53
Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

27 травня 2026 р. 18:26
МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

27 травня 2026 р. 13:15
Україна визначила цілі для ударів по Білорусі: ефір Ранок.LIVE

Україна визначила цілі для ударів по Білорусі: ефір Ранок.LIVE

27 травня 2026 р. 08:00
Умєров проводить переговори у Берліні: ефір Вечір.LIVE

Умєров проводить переговори у Берліні: ефір Вечір.LIVE

26 травня 2026 р. 18:19

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації