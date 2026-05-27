Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

Сьогодні для Києва нагальними питаннями є — ключові загрози після масованих атак РФ та можливі сценарії подальших дій Кремля. А також можливий наступ Росії з боку Білорусі — що з цього приводу кажуть українська розвідка та військові аналітики. Окремо експерти говоритимуть про те, чому Київ залишається ключовою ціллю ворога, як змінюється ситуація на північному напрямку та чи готова столиця до нових викликів.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні важливі теми в ефірі "Київський час" обговорюватимуть:

Леонід Ємець — депутат Київської міської ради від фракції "Європейська солідарність";

Анна Бондар — народна депутатка від фракції "Слуга народу";

Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора Києва (2004-2008 роки);

Кирило Фесик — голова Оболонської РДА у місті Києві;

Вадим Васильчук — депутат Київської міської ради від фракції "Голос";

Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від фракції "Батьківщина".

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Київ після масованого обстрілу: як місто оговтується від атак;

Чи захищена система водопостачання столиці: ситуація навколо Бортницької станції аерації;

День Києва під час війни: залишатися чи виїжджати.

Новини.LIVE інформували, що Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння через масовані удари по Україні, зокрема атаку на Київ 24 травня. Він заявив, що війна лише посилює страждання та ненависть. Понтифік також запевнив у підтримці всіх постраждалих від обстрілів цивільних.

Новини.LIVE також писали, що Росія погрожує новими масованими ударами по Києву та закликає іноземців залишити місто. У МЗС РФ заявили про нібито "необхідність" евакуації та порадили киянам не наближатися до об’єктів військової й адміністративної інфраструктури. Водночас ці заяви прозвучали на тлі продовження російських ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі.