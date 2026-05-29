Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

Оборонний бюджет України цього року суттєво наблизиться до російських військових витрат, які становлять 182 мільярди доларів. Якщо раніше українські видатки на безпеку відставали від ворожих утричі, то тепер цей розрив скоротиться до 1,8 раза. Таке зближення показників стало можливим після того, як фінансування вітчизняного оборонного сектору погодили збільшити до 100 мільярдів доларів.

В ефірі говоримо про:

наслідки нічної атаки РФ по Запоріжжю та Одесі;

падіння дрона на житловий будинок у Румунії;

заяву тимчасової повіреної США про перебування у Києві та дискусії щодо посилення української ППО;

звернення американських конгресменів щодо передачі Україні додаткових ракет;

позицію ЄС стосовно можливих переговорів між Україною та Росією;

гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках на Херсонщині;

реформу ТЦК та нові дискусії щодо мобілізації;

ситуацію на Куп'янському напрямку та бої на Харківщині;

ратифікацію угоди про кредит ЄС на 90 млрд євро;

новий Митний кодекс та зміни до держбюджету-2026;

провал голосування за законопроєкт про декриміналізацію порно;

ремонт доріг та підготовку інфраструктури до зими;

вимоги Угорщини щодо прав закарпатських угорців на шляху України до ЄС;

підготовку енергосистеми до наступної зими та відбудову Трипільської ТЕС;

сценарії можливого вторгнення РФ до країн НАТО та оцінки західних медіа щодо загроз для Європи.

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА;

Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";

Віталій Міловідов, начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник;

Ніна Южаніна, народна депутатка "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Сергій Демченко, народний депутат "Слуга Народу", комітет питань правової політики;

Ярослав Бондарчук, в.о. заступника начальника Служби відновлення у Житомирській області;

Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting;

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Новини.LIVE уже писали, що Росія почала застосовувати по Україні дрони із засобами РЕБ. Така тактика дозволяє їм прориватися крізь захист ППО.

Тим часом в Міноборони триває підготовка реформи ТЦК. Нардеп розкрив особливості змін та пріоритети для війська.