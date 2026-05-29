Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE arrow
Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

29 травня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

28 травня 2026
Text

20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:00 Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

27 травня 2026
Text

19:53 Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

Text

18:26 Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

Text

08:00 Україна визначила цілі для ударів по Білорусі: ефір Ранок.LIVE

26 травня 2026
Text

18:19 Умєров проводить переговори у Берліні: ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

28 травня 2026
Text

20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:00 Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

Оборонний бюджет України цього року суттєво наблизиться до російських військових витрат, які становлять 182 мільярди доларів. Якщо раніше українські видатки на безпеку відставали від ворожих утричі, то тепер цей розрив скоротиться до 1,8 раза. Таке зближення показників стало можливим після того, як фінансування вітчизняного оборонного сектору погодили збільшити до 100 мільярдів доларів.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 29 травня

В ефірі говоримо про:

  • наслідки нічної атаки РФ по Запоріжжю та Одесі;
  • падіння дрона на житловий будинок у Румунії;
  • заяву тимчасової повіреної США про перебування у Києві та дискусії щодо посилення української ППО;
  • звернення американських конгресменів щодо передачі Україні додаткових ракет;
  • позицію ЄС стосовно можливих переговорів між Україною та Росією;
  • гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках на Херсонщині;
  • реформу ТЦК та нові дискусії щодо мобілізації;
  • ситуацію на Куп'янському напрямку та бої на Харківщині;
  • ратифікацію угоди про кредит ЄС на 90 млрд євро;
  • новий Митний кодекс та зміни до держбюджету-2026;
  • провал голосування за законопроєкт про декриміналізацію порно;
  • ремонт доріг та підготовку інфраструктури до зими;
  • вимоги Угорщини щодо прав закарпатських угорців на шляху України до ЄС;
  • підготовку енергосистеми до наступної зими та відбудову Трипільської ТЕС;
  • сценарії можливого вторгнення РФ до країн НАТО та оцінки західних медіа щодо загроз для Європи.

Гості ефіру Ранок.LIVE 29 травня

  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"; 
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА; 
  • Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів"; 
  • Віталій Міловідов, начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" підполковник;
  • Ніна Южаніна, народна депутатка "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Сергій Демченко, народний депутат "Слуга Народу", комітет питань правової політики; 
  • Ярослав Бондарчук, в.о. заступника начальника Служби відновлення у Житомирській області;
  • Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;
  • Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting; 
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Новини.LIVE уже писали, що Росія почала застосовувати по Україні дрони із засобами РЕБ. Така тактика дозволяє їм прориватися крізь захист ППО. 

Тим часом в Міноборони триває підготовка реформи ТЦК. Нардеп розкрив особливості змін та пріоритети для війська.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:02 РФ атакувала безпілотником турецьке судно у Чорному морі

08:00 Українці у 4 регіонах можуть отримати 3 100 доларів: як оформити

Text

08:00 Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

07:40 На ЗАЕС стався найдовший від початку війни збій зв'язку

07:25 Правила зміняться: які дані повинні будуть надати українці для в’їзду в ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Підключення картки Привату до Google Play: які нюанси

06:35 Право на відстрочку — не підстава для звільнення з армії: вирок суду

06:33 Вода у морі біля Одеси стала холодною: погода на сьогодні

06:30 Ціни на зерно в останні дні травня: яка культура знайшла стабільність

06:30 Визнав порушення: ТЦК ухвалюватиме рішення від 3 до 7 днів

08:02 РФ атакувала безпілотником турецьке судно у Чорному морі

08:00 Українці у 4 регіонах можуть отримати 3 100 доларів: як оформити

07:40 На ЗАЕС стався найдовший від початку війни збій зв'язку

07:25 Правила зміняться: які дані повинні будуть надати українці для в’їзду в ЄС

07:01 Підключення картки Привату до Google Play: які нюанси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:35 Право на відстрочку — не підстава для звільнення з армії: вирок суду

06:33 Вода у морі біля Одеси стала холодною: погода на сьогодні

06:30 Ціни на зерно в останні дні травня: яка культура знайшла стабільність

06:30 Визнав порушення: ТЦК ухвалюватиме рішення від 3 до 7 днів

06:25 Гідрометцентр попереджає про дощі та похолодання в Україні сьогодні

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

20 травня

21:33 Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

19 травня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

18 травня

22:33 «Бебрадрон»: на Одещині протестували новий український дрон

15 травня

06:33 Новий Цивільний кодекс: юрист про зміни для одеситів

14 травня

06:33 Євробачення 2026: очікування одеситів від гурту Leleka

13 травня

06:33 Залучення іноземців для роботи в Україні: страхи одеситів

12 травня

21:26 Перець дешевшає, лимони дорожчають: ціни на Одеському Привозі

Text

08:00 Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

28 травня
Text

20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:00 Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

28 травня 2026 р. 20:00
Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

28 травня 2026 р. 18:00
Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

28 травня 2026 р. 13:10
Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

28 травня 2026 р. 08:00
Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

27 травня 2026 р. 19:53
Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

27 травня 2026 р. 18:26
МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

27 травня 2026 р. 13:15
Україна визначила цілі для ударів по Білорусі: ефір Ранок.LIVE

Україна визначила цілі для ударів по Білорусі: ефір Ранок.LIVE

27 травня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації