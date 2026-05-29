Контрнаступ ЗСУ та нова масовано атака РФ: ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по Україні. За його словами, відповідну інформацію українська влада отримала від розвідки. Водночас ЗСУ перейшли у контрнаступ на Олександрівському напрямку та вже звільнили десятки квадратних кілометрів території.

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Олег Устенко — економіст, радник президента (2019-2024 роки);

Георгій Мазурашу — народний депутат від фракції "Слуга народу";

Руслан Горбенко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Поліна Марченко — адвокатка;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Новини.LIVE інформували, що 29 травня 2026 року Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. Про це він розповів під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Глава держави наголосив на необхідності скоординованої відповіді партнерів і посилення протиповітряної оборони.

Новини.LIVE також писали, що секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія зберігає можливість завдати удару по Києву в будь-який момент. Він також наголосив на "серйозності" попереджень, зокрема щодо іноземних дипломатів. У Москві стверджують, що вже демонстрували силу атак проти української столиці, і загроза залишається постійною.