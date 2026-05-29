Контрнаступ ЗСУ та нова масовано атака РФ: ефір Вечір.LIVE

29 травня 2026 р. 18:01

18:01 Контрнаступ ЗСУ та нова масовано атака РФ: ефір Вечір.LIVE

13:26 Реакція НАТО на влучання російського дрона в Румунії: День.LIVE

08:00 Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

28 травня 2026
20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

18:00 Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

08:00 Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

27 травня 2026
19:53 Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

18:26 Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

13:15 МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по Україні. За його словами, відповідну інформацію українська влада отримала від розвідки. Водночас ЗСУ перейшли у контрнаступ на Олександрівському напрямку та вже звільнили десятки квадратних кілометрів території.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 29 травня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Олег Устенко — економіст, радник президента (2019-2024 роки);
  • Георгій Мазурашу — народний депутат від фракції "Слуга народу";
  • Руслан Горбенко — народний депутат від фракції  "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Поліна Марченко — адвокатка;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Новини.LIVE інформували, що 29 травня 2026 року Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. Про це він розповів під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Глава держави наголосив на необхідності скоординованої відповіді партнерів і посилення протиповітряної оборони.

Новини.LIVE також писали, що секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія зберігає можливість завдати удару по Києву в будь-який момент. Він також наголосив на "серйозності" попереджень, зокрема щодо іноземних дипломатів. У Москві стверджують, що вже демонстрували силу атак проти української столиці, і загроза залишається постійною.

