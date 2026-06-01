Росія масовано атакувала Харків та Одесу: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів Олександр "Схід" Іванцов, очільник Комітету економістів України Андрій Новак, політолог Максим Несвітайлов, паливний експерт Дмитро Льоушкін, в.о. міністра культури та інформаційної політики України у 2023-2024 роках Ростислав Карандєєв, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов та керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Гості ефіру обговорять, що у ніч проти 1 червня російські окупанти масовано атакували дронами Харків та Одесу, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, зафіксовано руйнування та є постраждалі серед цивільного населення.

В Одесі ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок — частково зруйновано перший і другий поверхи, на місці працюють рятувальники та екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару.

У Харкові під обстріл потрапили декілька районів міста, зокрема Основ’янський, де пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоквартирні будинки, автомобілі та гаражі, частина з яких знищена повністю.

Серед інших тем:

Росія розгортає 16 супутників для створення власного аналога Starlink;

подвійний удар по Одесі: зросла кількість постраждалих, тривають рятувальні роботи;

ЄС розглядає можливість виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми тимчасового захисту — ЗМІ;

Франція затримала підсанкційний російський танкер в Атлантичному океані;

у Криму загострюється паливна криза на тлі ударів та логістичних проблем;

Росія тимчасово заборонила експорт авіаційного гасу до 30 листопада 2026 року для стабілізації внутрішнього ринку.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, вночі російські дрони атакували Харків та населені пункти області. Внаслідок обстрілу поранення отримали девʼятеро людей.

Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Одеси. Через удари постраждали семеро людей, двох із них госпіталізували.