Луганськ під контролем українських дронів: ефір Ранок.LIVE
Луганськ під контролем українських дронів: ефір Ранок.LIVE

01 червня 2026 р. 08:00

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Олег Лісний, секретар Ради економічної безпеки України Ілона Хмельова, керівник Центру підготовки операторів БпЛА "Крук" Віктор Таран, т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк, політолог Ігор Когут, міністерка соціальної політики України (2022–2025) Оксана Жолнович, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний, міністр палива та енергетики України (2007–2010) Юрій Продан та заступник командира 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

Подивитись ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що у відповідь на заяви російських окупантів про повне захоплення Луганської області Третій армійський корпус оголосив операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині.

До прикордонного пункту "Ізварине" у глибокий тил росіян залетіли дрони корпусу, де підірвали бронетехніку та склади боєприпасів за 200 кілометрів від фронту. Українські безпілотники беруть під жорсткий контроль дороги та постачання ворога.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на заступника командира Третього армійського корпусу Максима Жоріна, відтепер російські загарбники не мають безпечних зон для переміщення та забезпечення своїх підрозділів

А 31 травня український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони завдали ударів по важливих військових та енергетичних обʼєктах на території Росії. Зокрема, уражено НПЗ у Саратові.

