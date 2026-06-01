Україна терміново просить у США ліцензію на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

01 червня 2026 р. 18:00

18:00 Україна терміново просить у США ліцензію на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

13:07 Росія масовано атакувала Харків та Одесу: ефір День.LIVE

08:00 Луганськ під контролем українських дронів: ефір Ранок.LIVE

18:01 Контрнаступ ЗСУ та нова масовано атака РФ: ефір Вечір.LIVE

13:26 Реакція НАТО на влучання російського дрона в Румунії: День.LIVE

08:00 Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

18:00 Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

08:00 Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський звернувся до США з пропозицією дозволити українській стороні виробляти ракети для систем Patriot за ліцензією. На його думку, наявні обсяги випуску таких боєприпасів є недостатніми з огляду на інтенсивність сучасних ракетних загроз. В інтерв'ю Face the Nation глава держави повідомив, що вже направив відповідні звернення до Білого дому та американського Конгресу. Зеленський підкреслив, що нинішні темпи виробництва протибалістичних ракет не відповідають реальним потребам оборони, зазначивши: "60–65 протибалістичних ракет на місяць у порівнянні з нинішніми викликами – це ніщо. Це не секрет, і Росія це знає".

Про це та не лише почуєте в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 1 червня

Запрошені гості:

  • Олександр Демченко, журналіст, аналітик з міжнародних питань; 
  • Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради; 
  • Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу; 
  • Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Віталій Кулик, футуролог; 
  • Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики;
  • Валерій Боровик, засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;  
  • Вадим Пікуз, в.о. Голови Маріупольської районної ради.

Новини.LIVE інформували 27 травня, що Володимир Зеленський направив листа Дональду Трампу про критичну нестачу ракет для системи ППО Patriot. Він зауважив, що Україні надзвичайно складно протистояти балістичним атакам з боку Росії в таких умовах.

Тим часом США розбудовуватимуть свою систему ППО, так званий "Золотий купол" Дональда Трампа. Уже відомо, яка компанія буде здійснювати будівельні роботи.

18:05 10 найбагатших спортсменів світу: на чому заробляють та хто очолює рейтинг

17:43 Федоров обговорив нюанси з партнерами для засідання "Рамштайн"

17:40 Викинули чоловіка біля смітника: військові ТЦК отримали підозри

17:35 Посилки Укрпоштою: які знижки доступні військовослужбовцям

17:27 Другий день літа: в Україні завтра пройдуть сильні зливи

17:11 Лубінець: системні порушення під час мобілізації тривають

16:58 Атака Росії на Одещину: пошкоджено пологовий будинок

16:58 Зеленський: РФ хотіла обміняти викрадених дітей на військовополонених

16:32 Монолицьові чи двосторонні: які сонячні панелі краще обрати

Росія масовано атакувала Харків та Одесу: ефір День.LIVE

01 червня 2026 р. 13:07
Луганськ під контролем українських дронів: ефір Ранок.LIVE

01 червня 2026 р. 08:00
Контрнаступ ЗСУ та нова масовано атака РФ: ефір Вечір.LIVE

29 травня 2026 р. 18:01
Реакція НАТО на влучання російського дрона в Румунії: День.LIVE

29 травня 2026 р. 13:26
Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

29 травня 2026 р. 08:00
Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

28 травня 2026 р. 20:00
Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

28 травня 2026 р. 18:00
Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

28 травня 2026 р. 13:10

