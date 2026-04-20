Росія скоїла замах дроном на радника Федорова: ефір День.LIVE

Ведучі обговорять з гостями спробу замаху на радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова — російський дрон влучив у його будинок, унаслідок чого він зазнав поранень і перебуває в лікарні. Йтиметься про зміну тактики атак і цілеспрямовані удари по конкретних особах.

Ефір День.LIVE 20 квітня

Також у студії проаналізують операції українських безпілотників, зокрема удари по російських великих десантних кораблях "Ямал" і "Ніколай Фільчєнков", та їхнє значення для ситуації на фронті.

Окрему увагу приділять міжнародній тематиці, зокрема, можливому розблокуванню фінансової допомоги Україні з боку Угорщини, а також засіданню Ради Безпеки ООН щодо російських обстрілів.

Крім того, ведучі з гостями обговорять ситуацію в Києві після теракту, внаслідок якого загинув музикант Ігор Савченко, а також економічні й енергетичні виклики, що стоять перед країною.

Запрошені гості та експерти:

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа"

Іван Тимочко — військовий експерт

Юрій Ірхін — психолог, експерт-криміналіст

Валентин Наливайченко — народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС

Ілля Несходовський — позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів ANTS

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України

Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридичних наук

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики

Сергій Фурса — економіст, фінансист

Як повідомили журналісти Новини.LIVE, у понеділок, 20 квітня, зросла кількість жертв від теракту в Києві. Внаслідок стрілянини, яку влаштував уродженець Москви в Голосіївському районі 18 квітня, загинула ще одна людина. Чоловік помер у лікарні з важкими травмами.

Відтак серед нардепів хочуть поновити обговорення змін в законі для легалізації носіння зброї серед цивільних для самозахисту.