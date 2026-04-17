РФ планує масовано атакувати Україну 7 разів на місяць: етер Вечір.LIVE

Українські розвідники дізналися, що Росія планує масовано атакувати Україну сім разів на місяць. Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що в українській реальності це означає щонайменше 400 безпілотників та 20 ракет під час одного обстрілу.

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін, за участю Ердогана та Трампа.

Найскладніший період двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду, — Сибіга.

Венс назвав припинення допомоги Україні "одним із найбільших досягнень адміністрації Трампа".

США зосереджені на Ірані, але хочуть, щоб Україна "порозумілася", — заявив Трамп.

Reuters: США відкладають поставки зброї в Європу через Іран.

Іран відкриває Ормузьку протоку.

Reuters: Ціни на нафту пішли вниз: причина — оптимізм щодо переговорів про припинення війни з Іраном.

Москва пригрозила Європі "різкою ескалацією" та "непередбачуваними наслідками" на тлі збільшення поставок безпілотників Україні.

Путін готується захопити Естонію — він отримав дозвіл відправляти війська за кордон для "захисту росіян", — The Times.

Михайло Крутіхін, економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку;

Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Костянтин Боровой, російський опозиційний політик;

Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";

Руслан Горбенко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 17 квітня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 172 ударними безпілотниками різних типів, а саме Shahed, "Гербера" й "Італмас". Повітряні сили ЗСУ збили понад 140 російських цілей.

Також Новини.LIVE розповідали, що внаслідок атаки РФ постраждали Харківщина, де загинула людина та є руйнування, і Чернігівщина, де мешканці лишилися без світла та тепла. Крім того, лунали вибухи в Одеській області.