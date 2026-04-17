РФ планує масовано атакувати Україну 7 разів на місяць: етер Вечір.LIVE

17 квітня 2026 р. 18:07

Text

18:07 РФ планує масовано атакувати Україну 7 разів на місяць: етер Вечір.LIVE

Text

13:25 США затримують постачання зброї: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відреагував на масований удар по Україні: ефір Ранок.LIVE

16 квітня 2026
Text

20:00 Що з цінами в країні та допомогою від ЄС: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

Text

18:08 Буданов анонсував новий обмін полоненими з РФ: етер Вечір.LIVE

Text

17:04 Зеленський виступає у Нідерландах: пряма трансляція промови

Text

13:32 Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає сотні ракет від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

15 квітня 2026
Text

19:28 Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

Text

18:13 Трамп зробив заяву про кінець війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

Text

Українські розвідники дізналися, що Росія планує масовано атакувати Україну сім разів на місяць. Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що в українській реальності це означає щонайменше 400 безпілотників та 20 ракет під час одного обстрілу.

Про це та не тільки поговоримо в етері Вечір.LIVE на Новини.LIVE.

Теми та гості етеру Вечір.LIVE

В ефірі окрім вищезазначеного також поговоримо про таке:  

  • Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін, за участю Ердогана та Трампа.
  • Найскладніший період двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду, — Сибіга.  
  • Венс назвав припинення допомоги Україні "одним із найбільших досягнень адміністрації Трампа". 
  • США зосереджені на Ірані, але хочуть, щоб Україна "порозумілася", — заявив Трамп.
  • Reuters: США відкладають поставки зброї в Європу через Іран. 
  • Іран відкриває Ормузьку протоку. 
  • Reuters: Ціни на нафту пішли вниз: причина — оптимізм щодо переговорів про припинення війни з Іраном. 
  • Москва пригрозила Європі "різкою ескалацією" та "непередбачуваними наслідками" на тлі збільшення поставок безпілотників Україні. 
  • Путін готується захопити Естонію — він отримав дозвіл відправляти війська за кордон для "захисту росіян", — The Times.

Своєю екпертною думкою поділяться в студії Новини.LIVE такі гості:  

  • Михайло Крутіхін, економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку;
  • Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання; 
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук; 
  • Костянтин Боровой, російський опозиційний політик; 
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України"; 
  • Руслан Горбенко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України; 
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 17 квітня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 172 ударними безпілотниками різних типів, а саме Shahed, "Гербера" й "Італмас". Повітряні сили ЗСУ збили понад 140 російських цілей.

Також Новини.LIVE розповідали, що внаслідок атаки РФ постраждали Харківщина, де загинула людина та є руйнування, і Чернігівщина, де мешканці лишилися без світла та тепла. Крім того, лунали вибухи в Одеській області.

Всі Новини Статті Відео

19:09 Буданов привітав з днем народження командувача ДШВ Апостола

19:05 Відомий іспанський аеропорт закриється на понад місяць

19:03 Причетні до обстрілів: Зеленський запровадив санкції проти 121 командира РФ

18:35 У Львові вночі заморозки та туман: прогноз погоди на завтра

18:35 Українці можуть залишитися без телефону після перетину кордону: деталі

18:31 Сухомлин: Київ має терміново шукати альтернативу ТЕЦ

18:16 Дрони змінили ситуацію в Чорному морі: Україна має перевагу

Text

18:07 РФ планує масовано атакувати Україну 7 разів на місяць: етер Вечір.LIVE

18:00 4 зміни у подорожах до ЄС цього літа: від нових цін до суворих правил

17:59 УВКБ ООН виплачуватиме більшу допомогу: кому та скільки нараховуватимуть

19:09 Буданов привітав з днем народження командувача ДШВ Апостола

19:05 Відомий іспанський аеропорт закриється на понад місяць

19:03 Причетні до обстрілів: Зеленський запровадив санкції проти 121 командира РФ

18:35 У Львові вночі заморозки та туман: прогноз погоди на завтра

18:35 Українці можуть залишитися без телефону після перетину кордону: деталі

18:31 Сухомлин: Київ має терміново шукати альтернативу ТЕЦ

18:16 Дрони змінили ситуацію в Чорному морі: Україна має перевагу

18:00 4 зміни у подорожах до ЄС цього літа: від нових цін до суворих правил

17:59 УВКБ ООН виплачуватиме більшу допомогу: кому та скільки нараховуватимуть

17:33 Іран розблокував Ормузьку протоку: як це вплинуло на ціну нафти

15:52 7 000 грн на дитину до року: коли мають прийти виплати від держави

15 квітня

22:33 Пляжний сезон в Одесі — 2026: чи варто відкривати

14 квітня

22:33 Курортний сезон в Одесі 2026: підготовка укриттів на пляжах

13 квітня

21:33 Оборона Одеси 2026 року: дрони, флот і нова тактика протистояння

09:00 Квартири за 10 000 доларів: де можна купити житло в Україні за ці гроші

06:14 Гроші від ЄС та реформи: інтерв'ю з Оленою Шуляк

12 квітня

06:20 Вихід США з НАТО та загроза РФ для Балтії: інтерв'ю з Лінасом Лінкявічюсом

11 квітня

06:35 Розвиток сфери охорони здоровʼя: інтервʼю з Едемом Адамановим

10 квітня

22:33 В Одесі виросли ціни на шини: скільки коштує перевзути авто

09:00 Переговори, мобілізація та удари по РФ: інтерв'ю Буданова

Text

18:07 РФ планує масовано атакувати Україну 7 разів на місяць: етер Вечір.LIVE

Text

13:25 США затримують постачання зброї: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відреагував на масований удар по Україні: ефір Ранок.LIVE

16 квітня
Text

20:00 Що з цінами в країні та допомогою від ЄС: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

Text

18:08 Буданов анонсував новий обмін полоненими з РФ: етер Вечір.LIVE

