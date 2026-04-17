Трамп відреагував на масований удар по Україні: ефір Ранок.LIVE

17 квітня 2026 р. 08:00

08:00 Трамп відреагував на масований удар по Україні: ефір Ранок.LIVE

20:00 Що з цінами в країні та допомогою від ЄС: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

18:08 Буданов анонсував новий обмін полоненими з РФ: етер Вечір.LIVE

17:04 Зеленський виступає у Нідерландах: пряма трансляція промови

13:32 Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну: ефір День.LIVE

08:00 Україна отримає сотні ракет від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

19:28 Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

18:13 Трамп зробив заяву про кінець війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

17:36 Зеленський зустрічається з прем'єром Італії Мелоні: прямий ефір

13:27 Зеленський відправився до Італії на переговори: ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп назвав масований нічний удар РФ по Україні 16 квітня, унаслідок якого загинули щонайменше 15 людей, "жахливим". Відповідаючи на запитання про атаку на Київ, він висловив занепокоєння ситуацією. Водночас Трамп зазначив, що хотів би врегулювання війни, але зараз більше зосереджений на Ірані.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 17 квітня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";  
  • Олександр Савченко, — економіст, фінансист;
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-морських сил ЗС України;
  • Олексій Їжак — експерт Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Петро Олещук — політолог;
  • Валерій Кисельов — офіцер відділення комунікацій 116 ОМБр, старший лейтенант;  
  • Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині 2010-2017 роках;
  • Володимир Олійник — виконувач обовʼязків начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області;
  • Ігор Долгов — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України. Глава Місії України при НАТО (2010—2015 роки), Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції (2015—2017 роки).

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 16 квітня російські окупанти здійснили масований удар по Україні. Окупанти випустили понад 700 цілей. Водночас українські оборонці неба знищили 636 дронів та 31 ракету.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масованої атаки РФ на Україну 16 квітня. Він зазначив, що російські війська випустили по Україні майже 700 безпілотників. А також близько 19 балістичних ракет.

08:30 Вибухи пролунали на Одещині: загроза БпЛА з Чорного моря

08:28 ЗАЕС вдруге за тиждень залишилася без світла: деталі від МАГАТЕ

08:00 Грошова допомога від Данії: кому виплатять 4 900 доларів

07:58 У Запоріжжі Росія вбила трьох цивільних під час масштабної атаки

07:57 Юрист: до 70 тис. чоловіків могли виїхати з України нелегально

07:32 День пожежної охорони України: історія появи свята

07:01 Перекази у Приват24: хто з клієнтів платитиме більше з 1 червня

06:59 Кущ: Україна не вступить швидко в ЄС навіть після завершення війни

06:35 Не всім продовжать субсидії у травні: кому з пенсіонерів треба подати заяву

Що з цінами в країні та допомогою від ЄС: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем
16 квітня 2026 р. 20:00

