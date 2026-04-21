Суд над поліцейським Києва, який втік під час теракту: прямий ефір

У Києві у вівторок, 21 квітня, проходить судове засідання, на якому обирають запобіжний захід поліцейському, який втік під час стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня. Тоді нападник вбив сім людей, також є поранені.

Напередодні на відео з бодікамер двох поліцейських було видно, як вони прибули на місце теракту та побачили поранених, зокрема дитину. Після пострілів вони втекли. Печерський суд обирає одному з правоохоронців запобіжний захід. Відомо, що їм інкримінують службову недбалість.

Адвокат вже повідомив, що буде просити для підзахисного домашній арешт.

Як писали Новини.LIVE, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко різко розкритикував поведінку двох патрульних під час теракту в Києві 18 квітня, назвавши її ганьбою. Він зазначив, що поліцейські залишили пораненого хлопчика без допомоги та втекли.

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що двоє поліцейських отримали підозру за свої дії під час теракту в Києві 18 квітня. Патрульний екіпаж, який мав при собі вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, втік з місця події.