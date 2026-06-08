Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії. У Лондоні він проведе переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером, а також зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорять посилення ППО України, безпеку Європи та подальшу координацію дипломатичних кроків.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 8 червня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог;

Дмитро Плетенчук — речник ВМС ЗС України;

Михайло Линецький — перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації;

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Віктор Гальчинський — фінансовий аналітик, ГО "Лінія 102.Юа";

Дмитро Льоушкін — паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";

В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Світлана Осауленко — депутатка Одеської міської ради.

Новини.LIVE інформували, що 7 червня Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для важливих міжнародних переговорів. У Лондоні він проведе зустріч із прем’єром Кіром Стармером та візьме участь у форматі E3+Україна за участю лідерів Франції й Німеччини. Головними темами стануть посилення ППО, оборонна співпраця та дипломатичні кроки для завершення війни.

Новини.LIVE також писали, що літак Президента Володимира Зеленського змінив звичний маршрут під час візиту до Великої Британії. Цього разу борт вилетів до Лондона з Кишинева, хоча раніше для закордонних поїздок зазвичай використовувався польський аеропорт Жешув-Ясьонка. Причини зміни маршруту наразі офіційно не повідомляються.