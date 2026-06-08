Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини провели зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Сторони підтвердили непохитну підтримку України. Також вони обговорили подальші кроки та умови для досягнення справедливого миру.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 8 червня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;

Микола Нога — міський голова м. Шостка;

Володимир Джиджора — віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, ексдипломат посольства України в Ірані;

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Олесь Маляревич — заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес";

Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Кирило Сазонов — військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Сьогодні експерти та гості ефіру обговорюватимуть наступні теми:

Зеленський і лідери Британії, Німеччини та Франції окреслили умови миру;

Ізраїль атакував Іран попри заклики Трампа;

Зеленський: Путін повинен відповісти на мій відкритий лист;

МЗС назвало атаку РФ на сховище біля ЧАЕС військовим шантажем;

Зеленський прибув до Британії для перемовин зі Стармером;

Прем'єр Вірменії заявив про перемогу своєї партії на виборах;

Росіяни атакували хаб Укрпошти у Харкові: об'єкт частково знищений.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. Сторони підтвердили незмінну підтримку України та обговорили подальші кроки для мирного врегулювання. Вони наголосили, що будь-які переговори мають відбуватися за участю України, європейських партнерів і США.

Новини.LIVE також писали, що 7 червня Зеленський прибув до Великої Британії для участі в серії міжнародних переговорів. У Лондоні він проведе зустріч із прем’єром Кіром Стармером та візьме участь у форматі E3+Україна. Головними темами стануть посилення оборони, зміцнення ППО та координація дипломатичних зусиль для завершення війни.