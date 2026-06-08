Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE arrow
Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

08 червня 2026 р. 13:10

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня 2026
Text

18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

4 червня 2026
Text

18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

3 червня 2026
Text

19:08 Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Text

18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня 2026
Text

18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини провели зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Сторони підтвердили непохитну підтримку України. Також вони обговорили подальші кроки та умови для досягнення справедливого миру.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 8 червня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;
  • Микола Нога — міський голова м. Шостка;
  • Володимир Джиджора — віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, ексдипломат посольства України в Ірані;
  • Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Олесь Маляревич — заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес";
  • Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Кирило Сазонов — військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Сьогодні експерти та гості ефіру обговорюватимуть наступні теми:

  • Зеленський і лідери Британії, Німеччини та Франції окреслили умови миру;
  • Ізраїль атакував Іран попри заклики Трампа;
  • Зеленський: Путін повинен відповісти на мій відкритий лист;
  • МЗС назвало атаку РФ на сховище біля ЧАЕС військовим шантажем;
  • Зеленський прибув до Британії для перемовин зі Стармером;
  • Прем'єр Вірменії заявив про перемогу своєї партії на виборах;
  • Росіяни атакували хаб Укрпошти у Харкові: об'єкт частково знищений.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. Сторони підтвердили незмінну підтримку України та обговорили подальші кроки для мирного врегулювання. Вони наголосили, що будь-які переговори мають відбуватися за участю України, європейських партнерів і США.

Новини.LIVE також писали, що 7 червня Зеленський прибув до Великої Британії для участі в серії міжнародних переговорів. У Лондоні він проведе зустріч із прем’єром Кіром Стармером та візьме участь у форматі E3+Україна. Головними темами стануть посилення оборони, зміцнення ППО та координація дипломатичних зусиль для завершення війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:17 В Україні можуть повернути Дорожній фонд: комітет схвалив правку

13:12 На Херсонщині за тиждень зафіксували 443 атаки РФ: є жертви

Text

13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

13:03 Авіація РФ у Криму під загрозою: проблеми з ракетами та паливом

12:53 Смертельна ДТП у Києві: суд обиратиме запобіжний захід водієві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:31 Пункти пропуску перевантажені: на кордоні накопичились авто

12:13 Траса Харків-Суми під прицілом: Росія атакує українські авто

12:11 Ціни на пальне можуть "вистрілити" восени: що зміниться на АЗС

12:10 Безплатний проїзд в транспорті: що може змінитись для пільговиків

11:56 У Києві затримали чоловіка, що влаштував вибух у поштовому терміналі

13:17 В Україні можуть повернути Дорожній фонд: комітет схвалив правку

13:12 На Херсонщині за тиждень зафіксували 443 атаки РФ: є жертви

13:03 Авіація РФ у Криму під загрозою: проблеми з ракетами та паливом

12:53 Смертельна ДТП у Києві: суд обиратиме запобіжний захід водієві

12:31 Пункти пропуску перевантажені: на кордоні накопичились авто

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:13 Траса Харків-Суми під прицілом: Росія атакує українські авто

12:11 Ціни на пальне можуть "вистрілити" восени: що зміниться на АЗС

12:10 Безплатний проїзд в транспорті: що може змінитись для пільговиків

11:56 У Києві затримали чоловіка, що влаштував вибух у поштовому терміналі

11:43 Виплати захисників можуть зрости до 30 тисяч грн: у Раді озвучили плани

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

20 травня

21:33 Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

19 травня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

18 травня

22:33 «Бебрадрон»: на Одещині протестували новий український дрон

15 травня

06:33 Новий Цивільний кодекс: юрист про зміни для одеситів

Text

13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня
Text

18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

08 червня 2026 р. 08:00
Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

05 червня 2026 р. 18:06
Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

05 червня 2026 р. 13:17
Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

05 червня 2026 р. 08:00
Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

04 червня 2026 р. 18:12
Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

04 червня 2026 р. 13:00
Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

04 червня 2026 р. 08:00
Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

03 червня 2026 р. 19:08

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації