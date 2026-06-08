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Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

08 червня 2026 р. 18:07

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали журналіст Олександр Демченко, нардеп Руслан Горбенко, політолог Олесь Доній, прокурор столичної прокуратури 2014-2025 років Ярослав Захарченко, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв, кандидат політичних наук Олексій Якубін, історик Шимон Бріман, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO Гліб Остапенко, директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ Юрій Єхануров та начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБР Денис Швидкий.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що в адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають Єрусалимського патріарха Феофіла III як можливого посередника у переговорах між Україною та РФ.

За інформацією видання Ynet, це питання обговорювалося під час його 40-хвилинної зустрічі з Трампом. Наприкінці червня патріарх також може провести переговори з російським диктатором Володимир Путіним.

Феофіла III вважають нейтральною та авторитетною постаттю в православному світі. Раніше він вже був залучений до гуманітарних та дипломатичних місій, зокрема сприяв контактам між РФ та Ізраїлем під час звільнення Наами Іссахар. 

Як писали Новини.LIVE, Трамп висловлює повну підтримку проведенню прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Він також наголосив на власних дипломатичних зусиллях, які, за його словами, сприяли нинішньому діалогу між сторонами.

А палата представників США ухвалила масштабний пакет допомоги Україні та запровадження нових санкцій проти ключових галузей російської економіки. Це голосування засвідчило помітний розкол серед республіканців, адже частина конгресменів підтримала рішення всупереч позиції Дональда Трампа та партійного керівництва.

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19:15 У реанімації помер коментатор Олександр Тингаєв

19:05 У Затоці на Одещині відремонтують міст через Дністровський лиман

18:55 Ремонт доріг під час війни: Свириденко розповіла про пріоритети уряду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:51 Частину країни накриють зливи і грози: прогноз Укргідрометцентру

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