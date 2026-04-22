Зеленський затвердив нові військові операції проти РФ: Ранок.LIVE
Зеленський затвердив нові військові операції проти РФ: Ранок.LIVE

22 квітня 2026 р. 08:00

22 квітня 2026 р. 08:00

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проаналізувала плани РФ та знає, якими будуть подальші дії ворога. Київ готовий до протидії. Глава держави узгодив нові операції, які знищуватимуть російські можливості. Зеленський наголосив, що на РФ потрібен тиск, аби війна йшла до завершення.

Про це і не тільки говоримо в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 квітня.

Про що ефір

В ефірі говоримо про: 

  • Зеленський затвердив перелік наступних військових операцій;
  • РФ обмежує соцмережі, щоб уникнути внутрішніх бунтів — Зеленський;
  • "Доніленд" хотіли створити на Донбасі;
  • У РФ в черговий раз заявили про "повне захоплення" Луганської області; 
  • Зеленський про гарантії безпеки від Трампа: Він піде через 2,5 років, і що далі? 
  • Туреччина, Норвегія, Велика Британія та Україна можуть зробити Європейський Союз найсильнішим союзом у світі з найкращою системою безпеки: Зеленський;
  • Сибіга: Ми звернулися до Туреччини щодо організації зустрічі Зеленського та Путіна, з можливою участю Ердогана і Трампа;
  • На виборах у Болгарії перемогла партія проросійського експрезидента Радєва.

Гості ефіру:  

  • командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат Мамука Мамулашвілі;
  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко;
  • військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко;
  • перший заступник секретаря РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • капітан, командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий;
  • голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Зеленського, Україна готує нові кроки у сфері енергетичної безпеки. Основні завдання зараз — забезпечити постачання пального, прискорити фінансування відновлення енергосистеми та посилити захист інфраструктури. Київ очікує на подальші рішення ЄС щодо відповідної підтримки.

Також ми писали про те, що український лідер висловився про гарантії безпеки від США. За словами Зеленського, Україна не може вийти з Донбасу. Він наголосив, що зараз немає гарантій, які б зробили неможливим повторний наступ Росії.

09:11 Подвійний удар по Одесі: пошкоджено портову інфраструктуру

09:05 В Rozetka вимагають підпис від клієнтів при оплаті готівкою: чи законно це

08:52 ЄС хоче випередити РФ у виробництві зброї: збільшують бюджет

08:50 Не тільки штрафи: де у дворі багатоповерхівки заборонено паркувати авто

08:50 Масовий перерахунок житлових субсидій 1 травня: що важливо знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:45 Віддав здоров'я в Чорнобилі, а онука забрала Росія: історія ліквідатора

08:20 Тарифи на електрику в Україні: для кого зросте ціна за кіловат з 1 травня

08:12 Ціни на пальне в Києві падають: дизель продають по 86,90

08:07 Будинок Української Книги: третій збір літератури для бібліотек у селах

08:07 У МЗС підтримали заборону на в'їзд до ЄС тим, хто воює за Росію

Text

08:00 Зеленський затвердив нові військові операції проти РФ: Ранок.LIVE

21 квітня
Text

18:00 Рішення суду по поліцейських, що втекли після теракту: ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Суд над поліцейськими Києва, які втекли під час теракту: прямий ефір

Text

13:00 Ексголова патрульної поліції отримав нову посаду: ефір День.LIVE

Text

08:00 Втеча правоохоронців з місця теракту у Києві: ефір Ранок.LIVE

Рішення суду по поліцейських, що втекли після теракту: ефір Вечір.LIVE

Рішення суду по поліцейських, що втекли після теракту: ефір Вечір.LIVE

21 квітня 2026 р. 18:00
Суд над поліцейськими Києва, які втекли під час теракту: прямий ефір

Суд над поліцейськими Києва, які втекли під час теракту: прямий ефір

21 квітня 2026 р. 16:27
Ексголова патрульної поліції отримав нову посаду: ефір День.LIVE

Ексголова патрульної поліції отримав нову посаду: ефір День.LIVE

21 квітня 2026 р. 13:00
Втеча правоохоронців з місця теракту у Києві: ефір Ранок.LIVE

Втеча правоохоронців з місця теракту у Києві: ефір Ранок.LIVE

21 квітня 2026 р. 08:00
Україна працює над створенням власної системи ППО: ефір Вечір.LIVE

Україна працює над створенням власної системи ППО: ефір Вечір.LIVE

20 квітня 2026 р. 18:00
Росія скоїла замах дроном на радника Федорова: ефір День.LIVE

Росія скоїла замах дроном на радника Федорова: ефір День.LIVE

20 квітня 2026 р. 13:00
Зеленський попередив про масштабний наступ РФ: ефір Ранок.LIVE

Зеленський попередив про масштабний наступ РФ: ефір Ранок.LIVE

20 квітня 2026 р. 08:00
РФ планує масовано атакувати Україну 7 разів на місяць: етер Вечір.LIVE

РФ планує масовано атакувати Україну 7 разів на місяць: етер Вечір.LIVE

17 квітня 2026 р. 18:07

