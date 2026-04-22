Зеленський затвердив нові військові операції проти РФ: Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проаналізувала плани РФ та знає, якими будуть подальші дії ворога. Київ готовий до протидії. Глава держави узгодив нові операції, які знищуватимуть російські можливості. Зеленський наголосив, що на РФ потрібен тиск, аби війна йшла до завершення.

Про це і не тільки говоримо в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 квітня.

Про що ефір

В ефірі говоримо про:

Зеленський затвердив перелік наступних військових операцій;

РФ обмежує соцмережі, щоб уникнути внутрішніх бунтів — Зеленський;

"Доніленд" хотіли створити на Донбасі;

У РФ в черговий раз заявили про "повне захоплення" Луганської області;

Зеленський про гарантії безпеки від Трампа: Він піде через 2,5 років, і що далі?

Туреччина, Норвегія, Велика Британія та Україна можуть зробити Європейський Союз найсильнішим союзом у світі з найкращою системою безпеки: Зеленський;

Сибіга: Ми звернулися до Туреччини щодо організації зустрічі Зеленського та Путіна, з можливою участю Ердогана і Трампа;

На виборах у Болгарії перемогла партія проросійського експрезидента Радєва.

Гості ефіру:

командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат Мамука Мамулашвілі;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;

керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко;

військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко;

перший заступник секретаря РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

капітан, командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий;

голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Зеленського, Україна готує нові кроки у сфері енергетичної безпеки. Основні завдання зараз — забезпечити постачання пального, прискорити фінансування відновлення енергосистеми та посилити захист інфраструктури. Київ очікує на подальші рішення ЄС щодо відповідної підтримки.

Також ми писали про те, що український лідер висловився про гарантії безпеки від США. За словами Зеленського, Україна не може вийти з Донбасу. Він наголосив, що зараз немає гарантій, які б зробили неможливим повторний наступ Росії.