Сирський розкрив несподівані деталі ударів по РФ: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Олег Лісний, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, експрезидент Асоціації Обʼєднання операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області Вікторія Рубан, голова Громадської Організації ДОБРОБАТ Дмитро Іванов, нардеп Володимир Крейденко, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко та начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що системні удари по російських виробничих обʼєктах суттєво послаблюють можливості ППО противника. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог вже відчуває серйозний дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам та іншим засобам ураження. Це створює додаткові труднощі для російської ППО та знижує її ефективність у захисті стратегічних об’єктів.

Ситуація свідчить про поступове виснаження оборонного ресурсу російських окупантів та посилення тиску з боку українських сил.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ, 26 квітня Сирський провів зустріч із начальником Штабу оборони Збройних сил Канади генералом Дженні Каріньян. Зокрема, сторони обговорили перебій бойових дій в Україні.

А нещодавно Сирський відвідав Покровський напрямок фронту, де провів наради з військовим керівництвом та командирами підрозділів. За його словами, лише упродовж квітня противник здійснив сотні атак.